Куди здати сміття на переробку в Києві: 8 перевірених сервісів

Роздільний збір сміття — це не складно, якщо знати, куди його подіти. У Києві працюють сервіси, які допомагають перетворити вторсировину на ресурс, а не на баласт для довкілля.

Ми зібрали вісім ініціатив і платформ, які приймають пластик, папір, скло, батарейки, техніку та інше сміття на переробку. Є варіанти для тих, хто збирається все сортувати і відвозити самостійно, і тих, хто хоче віддати сміття кур’єру в одному пакеті і забути про нього.

"Київкомунсервіс"

"Київкомунсервіс" — це комунальне підприємство, яке відповідає за вивезення більшості побутових відходів у місті. До того ж воно встановлює у дворах житлових будинків контейнери-”дзвіночки” для роздільного збору пластику, паперу та скла, а також спеціальні баки для небезпечних відходів, зокрема лампочок, термометрів і батарейок.

Станом на липень 2023 року у місті було вже понад 4 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття. Серед них — більш як тисяча "дзвіночків", понад 2,2 тисячі контейнерів-сіток для сухої фракції та майже 400 для PET-пляшок.

Найближчий контейнер можна знайти на інтерактивній мапі "Київкомунсервісу" . Є також чат-бот у Telegram , де можна дізнатися, що куди викидати, або поскаржитися на проблеми з контейнером, розкидане сміття тощо.

Якщо ви хочете встановити контейнер біля свого будинку, залишайте заявку в "Київкомунсервіс" або телефонуйте на безкоштовну міську лінію 15-51. Контейнери встановлюють лише на асфальтованих майданчиках 4×2 метри, у межах зони обслуговування підприємства. Зелені зони для цього не підходять.

"Батарейки, здавайтеся!"

"Батарейки, здавайтеся!" — всеукраїнська ініціатива, що з 2013 року займається збором та безпечною утилізацією відпрацьованих батарейок. Зібрані елементи живлення відправляють на переробку до сертифікованих заводів у Румунії, Польщі, Німеччині та Франції.

Зараз працюють понад 1600 пунктів у більшості областей України. Бокси встановлені у великих супермаркетах та інших магазинах, офісах компаній, закладах освіти та під'їздах будинків, зокрема в магазинах “Сільпо”, “Епіцентр”, Novus, Jysk, Comfy, Leroy Merlin, а також на заправних станціях KLO та WOG. Знайти найближчий пункт можна на інтерактивній мапі на сайті проєкту.

У публічних пунктах діє обмеження: до 50 батарейок за візит. Якщо ви хочете здати більше батарейок або відкрити власний пункт збору, організація надає відповідні інструкції та підтримку.

Цьогоріч у на правому березі Києва почав курсувати спеціалізований автомобіль, який збирає вживані батарейки з пунктів прийому та доставляє їх на склад для подальшого транспортування на переробку. За перший місяць роботи авто перевезло понад 5 тонн батарейок.

Фінансування перероблення батарейок беруть на себе торговельні мережі та дистриб’ютори батарейок. Це Panasonic, VARTA, Duracell, GP Batteries та інші бренди. Логістику батарейок по Києву фінансує компанія "Профпереробка".

"Україна без сміття"

"Україна без сміття" — одна з найбільших організацій, що опікується сортуванням та переробкою різних типів відходів.

УБС має велику сортувальну станцію No Waste Recycling Station. Туди можна привозити більшість видів пластику, папір, тетрапаки, метали, скло, гаджети, книжки, побутову техніку та інші відходи. Частину з них приймають безкоштовно, за інші доведеться доплатити. Детальний список і правила сортування є на сайті організації.

Головне правило — все має бути чистим і сухим. З пляшок, паковань і коробок треба зняти етикетки, плівки, кришечки та інші елементи.

Якщо немає часу все сортувати самостійно, можна замовити послугу "Досортування" — тоді працівники станції зроблять це за вас. Вартість — від 120 до 520 грн залежно від об'єму.

Щоб не їхати на станцію, є кілька варіантів. Можна відправити вторсировину поштою або замовити послугу "УБС кур'єр" чи "УБС Uklon". В обох випадках все розсортують, передадуть на переробку, а те що не можна переробити — відправлять на високотемпературне спалювання.

Адреса: вул. Саперно-Слобідська, 25/4.

Графік роботи: з вівторка до п'ятниці — 13:00-18:00, субота й неділя — 10:00-15:30. Понеділок – вихідний

Центр Управління Відходами

Центр Управління Відходами — сервіс, який займається не лише збором вторсировини, а й утилізацією небезпечних відходів. Тут приймають майже все: пластик, скло, метал, папір, техніку та електроніку, старі автомобілі, меблі, шини, батарейки й акумулятори. Усе це не викидають на смітник — відходи сортують, розбирають на компоненти і передають на переробку.

Компанія працює з 2014 року, має власний ліцензований транспорт, виробничу базу та команду з 60 людей. Послуга працює як для приватних осіб, так і для компаній. Окремо можна замовити програму "Зелений офіс" — з налаштуванням роздільного збору в офісах.

Є кілька способів здати відходи: кур’єрська доставка по Києву (телефон для замовлення — 098 043 03 03), самостійна відправка Новою Поштою або особисте доставлення на виробничий майданчик.

У разі утилізації техніки потрібно попередньо погодити перелік та обсяг — менеджери допоможуть з розрахунком і організацією процесу.

Адреса виробничого майданчика: Київська область, Фастівський район, с. Фастівець, вул. Тараса Шевченка, 52

Графік роботи: з понеділка до п'ятниці — 9:00-18:00

Ecola

Ecola — це сервіс, за допомогою якого можна здати вторсировину на переробку, не виходячи з дому. Усе максимально просто: складаєте чисті та сухі пляшки, баночки, упаковки з пластику, скла, паперу чи металу в один пакет — і викликаєте кур’єра. Він сам забирає сировину з-під дверей вашої квартири, офісу чи будинку.

Сортувати все окремо не треба — достатньо одного пакета. Зібране сміття відвозять на сортування, де його розділяють на фракції, пресують і передають на переробні заводи. Там з нього виготовляють нові товари або напівфабрикати. Якщо частину не можна переробити, відходи утилізують на спеціалізованих підприємствах з високотемпературним спалюванням.

Щоб скористатися послугою, треба замовити забір через телеграм-бот . Також можна надіслати сировину Новою Поштою.

Є змога самостійно привезти все на станцію переробки. Тоді оформити послугу необхідно в чат-боті безпосередньо на місці.

Сервіс має дві тарифи:

переробка Basic — 50 грн за пакет на 120 літрів. Включає сортування, зберігання, пресування і доставку на переробку;

переробка Pro — 280 грн за пакет. Додатково покриває витрати на дотаційну переробку, тривале зберігання, утилізацію у ліцензованих підрядників, якщо матеріали не підлягають переробці.

Адреса: вул. Новопирогівська, 50

Графік роботи: з понеділка до суботи — 9:00-17:00

Мапа пунктів приймання вторсировини

Мапа пунктів приймання вторсировини — це онлайн-платформа, яка допомагає швидко знайти, додати або оновити пункти збору сміття для переробки. Її створила команда всеукраїнського молодіжного руху Let’s do it Ukraine до Міжнародного дня Землі.

Мапа працює по всій країні — від великих міст до маленьких селищ. На ній позначені спеціалізовані пункти, контейнери для сортування, станції. Кожна точка містить актуальні дані: адресу, години роботи, контакти, а також перелік фракцій, які там приймають — від скла і тетрапака до металу та паперу. Є й поради: як правильно сортувати, що означає маркування, які відходи не підлягають переробці.

Кожен користувач може допомогти мапі бути актуальною — додати новий пункт або повідомити про той, що більше не працює. Щоб редагувати дані, потрібно вказати адресу, типи фракцій, прикріпити фото. Усі оновлення перевіряє команда волонтерів.

Recycle

Recycle — це курʼєрський сервіс із вивезення сортованого сміття, який працює через застосунок. Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок, створити замовлення, додати опис відходів і кілька фото. Оформити запит допомагають підказки сервісу, а також команда менеджерів і розробників, які консультують у разі потреби.

Ціна послуги — на розсуд користувача. У застосунку є калькулятор вартості, який підказує рекомендовану, мінімальну й максимальну винагороду. Користувач вказує, скільки готовий заплатити, а курʼєр може погодитися або запропонувати свою ціну. Зібране сміття доставляють у спеціалізовані пункти приймання, звідки його передають на перероблення.

Є й додаткові опції: наприклад, безкоштовний вивіз або викуп відходів — усе залежить від об’єму вторсировини. Якщо її достатньо, курʼєр зможе заробити на перепродажі, і послуга для замовника буде безплатною. Сервіс працює як із приватними замовниками, так і з офісами та компаніями.

"Сільпо"

У супермаркетах мережі встановлені контейнери для роздільного збирання відходів. Тож гості можуть просто у магазинах сортувати папір, скло, пластик і метал та передавати їх на переробку.

У 2024 році мережа передала на вторинну переробку: 15 776,4 тонн паперу, 1662,7 тонн пластику, 20,8 тонн металу, 42,5 тонн скла тощо.

Сортувальна станція SILPO RECYCLING працює для всіх, хто сортує більше або хоче віддати великі об'єми. Там приймають папір, картон, скло, PET-пляшки, металеві банки та пляшки.

Адреса: с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102

Графік роботи: щодня — 8:00-20:00

Фото: КМДА; соцмережі та сайти сервісів; Depositphotos