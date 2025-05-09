У Києві хочуть збудувати McDonald's біля памʼятника жертвам Бабиного Яру

У Києві планують звести McDonald's на перетині вулиць Іллєнка та Дорогожицької поблизу памʼятного знаку "Дорога смерті", що символізує початок трагедії Бабиного Яру.

Про це повідомив активіст і памʼяткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, архітектор Микола Віхарєв представив відповідний проєкт на Консультативній раді Департаменту культурної спадщини КМДА.

Пам’ятник "Дорога смерті" встановили у 2011 році до 70-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру. Його автор — київський скульптор Костянтин Скритуцький. Композиція зображує відбитки сотень людських ніг, що символізують шлях невинних людей, яких вели на смерть.

Монумент розташований на місці, де була одна з ключових зупинок так званого “маршруту смерті”. На місці теперішнього котловану будівництва знаходилась німецька охоронна застава, від якої і далі здійснювалося озброєне конвоювання людей. Всі, хто потрапляв за шлагбаум застави, дороги назад уже не мали.

Як зазначає Перов, на одному з рендерів візуалізації проєкту стела стоїть перед заїздом на McDrive. На іншому її взагалі немає.

Нагадаємо, що саме бюро архітектора Миколи Віхарєва розробляло проєкт ЖК "Тургенєв" на місці знесеної садиби Зеленських. До того ж він пропонував владі Києва викупити торгові площі у ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності і створити Музей Гетьманства. Протиаварійні роботи у “Будинку з хлібною лавкою” також проводило “Архітектурне бюро Віхарєва”. Архітектором торгово-офісного центру, який хочуть побудувати на місці зруйнованої лісопильні 1902 року , що належала міщанину Сніжку, теж є Микола Віхарєв.

Фото: Дмитро Перов, Сергій Моргунов / Бабель