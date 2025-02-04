На місці ТЦ Globus на Майдані пропонують створити Музей Гетьманства

Архітектор Микола Віхарєв, бюро якого розробляло проєкт ЖК "Тургенєв" на місці знесеної садиби Зеленських, пропонує владі Києва викупити торгові площі у ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності і створити Музей Гетьманства.

Про це пише Big Kyiv.

За словами Віхарєва, ще під час будівництва "Глобусу" на Майдані Незалежності планували створити музей. "Якщо підняти розпорядження та рішення Кабміну та мерії 2001, 1999 року, то там ви побачите формулювання про музей. Просто бізнес у якийсь момент зайняв місце музею. Історична справедливість у тому, що колись заплановане має бути завершеним", – каже архітектор.

У майбутньому музеї архітектор пропонує розмістити і частину експозиції, яку власноруч створили в центрі Києва мешканці – йдеться про газон із синьо-жовтими прапорцями, що нагадують про героїзм воїнів, які віддали своє життя за перемогу.

"Люди зробили самі монумент з кожним загиблим хлопцям за нашу Україну. Щоразу втикається прапорець туди. Що робити з тими тисячами прапорців на газоні, які ви побачите, якщо підете на Майдан? Ми ж не можемо їх забрати. Це місце вже в розумінні людей не має змінюватись. А ці прапорці згодом мають бути переміщені до музею на Майдані Незалежності", – запевнив Микола Віхарєв.

ТЦ Глобус. Фото: guide.kyivcity.gov.ua

Хто такий архітектор Віхарєв

"Архітектурне бюро Віхарєва" відоме розробкою проєкту "ЖК Тургенєв", який забудовник планував збудувати на місці знесеної ним історичної Садиби Зеленських. Двоповерхову садибу Зеленських 1890 року будівництва знесли, попри арешт, накладений прокуратурою, та попри протести киян. Пізніше забудовник обіцяв відновити садибу Зеленських.

Також “Архітектурне бюро Віхарєва” значилося як підрядник, який мав робити "протиаварійні роботи" у “Будинку з хлібною лавкою” на Ярославовому Валу, 27. Втім, протиаварійні роботи перетворилися на руйнування історичної будівлі: будівельники витягнули з пам’ятки віконні рами, змінили геометричні форми будівлі, що є незаконним.

Знесення садиби Зеленських

Також Віхарєв виступив архітектором торгово-офісного центру, який хочуть побудувати на місці лісопильні Сніжка, історичної будівлі на вулиці Олександра Кониського (раніше – Тургенєвській).

Раніше ми писали, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності. Через те, що для проєктування та будівництва меморіального комплексу нині не вистачає грошей.