Останній дореволюційний трамвай "Пульман" у Пущі-Водиці демонтував "Київпастранс"

Комунальне підприємство "Київпастранс" демонтувало останній дореволюційний трамвайний вагон "Пульман" на лісовій трасі в Пущі-Водиці.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Донедавна у столиці зберігалися ще два такі вагони. Один розміщувався на розворотному кільці 14-ї лінії Пущі-Водиці, його демонтували у 2022 році, а інший — у лісі поруч. Нещодавно демонтований вагон "Пульман" прибув у Пущу-Водицю у 1950-х роках. Тоді його переобладнали на електричну підстанцію, але оригінальні механізми та корпус збереглися.

«Його, за прикладом багатьох європейських столиць, можна було відреставрувати та перетворити на кавʼярню, як LennyBus. Втім, далекоглядна міська управа вирішила порізати останній "Київський пульман" на метал і залити все бетоном», — написав Перов.

За словами пам'яткоохоронця, ці трамваї почали виробляти у 1902 році на заводі Man у німецькому Ганновері спеціально для Києва. Це могла бути саме та "фішка", додає він, коли завдяки унікальним вагонам місто стає впізнаваним. Вагони "Пульман" вважалися одними з кращих у Європі та цінувалися за високу якість.

Перов наголошує, що попри те, що Київ є найбагатшим муніципалітетом України, громадський транспорт у місті не зберігають і не відновлюють. У кращому випадку старі тролейбуси й автобуси віддають іншим містам або списують на металолом.

Раніше ми писали, що останній дореволюційний трамвайний вагон "Пульман" демонтували на лісовій трасі в Пущі-Водиці. Але тоді не було відомо, хто саме це зробив.

Фото: Дмитро Перов