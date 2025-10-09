Київ закупить 500 мобільних укриттів

Київрада підтримала закупівлю мобільних укриттів для столиці: заплановано встановити 500 об’єктів. Про це повідомили в КМДА.

Закупівлею та встановленням мобільних укриттів займатимуться районні державні адміністрації. Вони мають визначити конкретні місця розташування об'єктів та потреби в таких укриттях.

Мобільні укриття необхідні в місцях можливого скупчення людей на відкритій місцевості – на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку тощо.

Мобільне укриття на пляжі у Слов'янську, Донеччина, серпень 2025 року. Фото: Genya Savilov / AFP

У КМДА наголошують: встановлення мобільних укриттів не звільняє забудовників від створення повноцінних захисних споруд під час нового будівництва чи реконструкції об'єктів, оскільки рівень безпеки мобільних укриттів є недостатнім під час ракетних атак ворога.

Раніше влада Києва заявляла, що не має права вводити в експлуатацію мобільні укриття. Це пояснювали відсутністю змін у державному законодавстві, які б регулювали використання таких споруд. Однак цього тижня це питання було врегулювано.