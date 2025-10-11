Активісти зупинили незаконні роботи в «Будинку з Хлібною лавкою» в центрі Києва

Активісти знову зупинили незаконні будівельні роботи на памʼятці архітектури місцевого значення — «Будинку з Хлібною лавкою» на вулиці Ярославів Вал, 27 у Києві.

Про це повідомили в ГО «Справжній Київ».

Днями активісти помітили, що всередині пам’ятки поновили незаконні роботи: завезли та встановили риштування. Попри судовий арешт та відкрите кримінальне провадження, будівельники продовжили руйнувати споруду, завісивши її будівельним сукном.

Активісти викликали поліцію і відповідні служби. Власник отримав припис за порушення благоустрою, а роботи були зупинені.

Наступного дня пам’ятку відвідали активісти ГО «Спадщина» з Гетьманським Гарнізоном. Вони вручили представникам компанії ухвалу суду про заборону будь-яких будівельних робіт. Їх також попередили про кримінальну відповідальність за пошкодження об’єкта культурної спадщини й нагадали про негайний демонтаж будівельних риштувань відповідно до приписів Департаменту територіального контролю.

Наразі активісти закликають киян фіксувати будь-які роботи на об’єкті та повідомляти громадським організаціям «Справжній Київ» та «Спадщина».

«Будинок із Хлібною лавкою» належить компанії ТОВ «Фер-ма», яку пов’язують із бізнесменом Дмитром Федотенковим, оголошеним у міжнародний розшук Інтерполом. З ним також асоціюють ресторанну мережу Tarantino Family, яка раніше анонсувала відкриття нового закладу саме в цьому історичному будинку.

Ця будівля — єдина, що збереглася від первісної забудови вулиці. Її звели на замовлення титулярного радника Олексія Кобилянського в стилі класицизм. Колись на території садиби були каретна зі стайнею, альтанка та навіть свій фруктовий сад. У самому двоповерховому будинку було три квартири, а на першому поверсі до 1877 року працювала хлібна лавка, що й дала назву обʼєкту культурної спадщини.

Нагадаємо, що раніше Подільська окружна прокуратура Києва ініціювала судовий процес , вимагаючи від приватного товариства провести ремонтно-реставраційні роботи та привести пам’ятку до належного стану. Відповідне провадження вже відкрив Київський окружний адміністративний суд.

Підставою для позову стали порушення пам’яткоохоронного законодавства й умов охоронного договору, укладеного між забудовником і департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Йдеться про незаконні будівельні роботи в зазначеній будівлі.

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. У січні 2024 року активісти законсервували вхід до памʼятки . У жовтні цього ж року його знову почали розбирати будівельники , попри відкрите кримінальне провадження за статтями 298 і 356 КК України (умисне руйнування пам’яток та самоправство). У квітні 2025 року будівельники без жодних дозвільних документів продовжили знищувати «Будинок із хлібною лавкою».

Фото: БЖ