Як святкували Різдво в українських криївках та лондонських бомбосховищах

Новорічні ялинки встановлювали у військових шпиталях під час Першої світової, а благодійні організації привозили святкові деревця для родин військових під час Другої.

Для ялинок знаходили місце в лондонських бомбосховищах під час "Бліцу" та в українських повстанських криївках.

Ялинки прикрашали фотографіями коханих та іграшками, зробленими зі старих лампочок.



Зібрали 9 історій про те, як під час різних війн у світовій історії ялинки ставали символом надії та допомагали триматися перед обличчям випробувань.

Ялинки, прикраси та подарунки у військових шпиталях, 1917 рік

Ялинка у госпіталі Марі-ле-Пор на Західному фронті, 1917 рік. Фото: IWM

Військовий шпиталь – місце, яке важко асоціювати зі святом. Але медсестри все одно намагалися прикрасити палати, щоб хоча б трохи розважити поранених військових: приносили іграшки з дому, робили прикраси з вати та марлі.

Ось як згадувала свою роботу на Різдво під час Першої Світової медсестра воєнного шпиталю Маргарет Каллендар:

"Я сама робила всі прикраси для своєї палати. Два Різдва поспіль! Інші медсестри допомагали мені, але я придумала все сама… Я навіть зробила будиночок зі снігом зверху та світлом усередині, вікнами тощо. А на темно-синьому фоні я зробила нічне небо. У мене були маленькі полярні ведмеді, їх я поставила попереду, додала сніг і маленькі хатини теж. А ще були гірлянди у вигляді сніжинок!"

Деякі лікарні, як-от госпіталь в Марі-ле-Пор на Західному фронті, навіть встановлювали великі прикрашені ялинки у холі.



Також медичний персонал та благодійні організації намагалися передати пораненим подарунки: пачку цигарок, кисет, унцію тютюну або щось подібне. Хоча б дрібницю, яка б нагадала про свято.

Ялинка для евакуйованих дітей, 1941 рік

Під час Другої Світової Лондон та великі промислові міста часто ставали жертвами масових бомбардувань, тож влада закликала перевозити дітей в більш безпечні місця. Для багатьох розлука з домом була важким випробуванням.

Тож різдвяна ялинка та святкування були способом хоча б трохи розважити малечу.

Ялинки в укриттях, 1941 рік

Під час великого бомбардування "Бліц" 1940-1941 років тільки в Лондоні загинуло понад 40 000 жителів. Попри це, взимку 1941 року країна все одно намагалася відсвяткувати Різдво.

Про це зняли документальний фільм "Різдво під вогнем". Він починається з кадрів ялинкової плантації: диктор розповідає про те, що цьогоріч в Британії популярні дуже маленькі та низенькі ялинки. Такі, щоб їх можна було встановити у бомбосховищі.

Бо як би складно не було, дорослі не мають права забрати у дітей святковий день, на який малеча чекала весь рік.

Ялинки на щоглах, 1943 рік

Військово-морський флот союзників також намагався відсвяткувати Різдво. За традицією маленьку ялинку або хоча б декілька гілочок закріпляли на найвищій щоглі.

Різдво в полоні, 1943-1944 рік

Військовополонені в Японії. 1942-1943. Фото: IWM

Навіть британські та американські військові, які потрапили у німецький полон, також намагалися відзначити Різдво. Деякі табори, особливо ті, в яких утримувалися офіцери, дозволяли це, а також дозволяли листуватися з рідними та отримувати продуктові набори від Червоного Хреста на свята.



Ось як описує Різдво у полоні одна з дослідниць: "У деяких таборах бараки отримували від охоронців маленькі ялинки, які вони прикрашали сніжинками, вирізаними з консервних банок, етикетками від харчів та цвяхами".

Також зі щоденників військовополонених ми знаємо, що з мінімального табірного пайка та посилок від волонтерських організацій полонені намагалися приготувати ті різдвяні страви, які готували вдома, та навіть створювали гарно декоровані різдвяні меню. На одному з таких, що збереглося у полковника Кеннеді, бачимо традиційні англійські страви на кожен день від Різдва та Нового року, а за малюнками можемо здогадатися, як продукти насправді були доступні військовим: тушківка, джем, кава, боби були популярними продуктами в благодійних посилках.

І навіть в японському полоні (а він вважався одним з найбільш жорстоких), деяким в’язням дозволяли отримувати посилки та наряджати ялинку на Різдво.

Ялинки в англійських родинах, що чекали на батьків з війни, 1944 рік

Під час Другої світової волонтерська організація YMCA розробила програму "Ліга подарунків для дому", за якої військові могли замовити ялинки, які доставляли їхнім рідним.

А родини своєю чергою прикрашали їх фотографіями коханих чоловіків та батьків, що були на війні.

Навколо таких ялинок збиралися дорослі й діти. І хоча їжу видавали по картках, і всі продукти необхідно було суворо економити, англійці не відмовлятися від чаю та маленьких сендвічів, які неодмінно мали з’явитися на столах о 5 годині вечора. Тим паче в переддень свята.

Ялинки з іграшками з лампочок,1941-1945 рік

В книзі Лади Лузіної "Ялинкові прикраси" згадують про те, що під час Другої світової містяни також намагалися прикрашати ялинки. Сніг робили з вати, робили прикраси з бинтів та паперу.

А найбільш популярними були іграшки, які створювати зі старих лампочок: їх розмальовували та вішали на ялинку замість традиційних святкових куль.

Ялинки в криївках та повстанських таборах, 1947 рік

Різдвяні листівки УПА. Фото: Історична правда

Різдво з ялинками святкували навіть бійці УПА у криївках.

Ось як повстанське Різдво описує Степан Хрін в книзі "Зимою в бункрі".

"…На причі світилися три свічки. Багато їх на ялинці. Кожний з нас чистенько вдягнутий. Образ Божої Матері освічений лямпадкою. Внизу портрет полк. Коновальця і Володимирівський тризуб. Стаємо в лаву, відмовляємо молитви, співаємо Коляду "Бог Предвічний". Після коляди моїм обов’язком було сказати декілька слів. Ми почали ділитися просфорою.

Кожний втирав незамітно сльози, щоб ніхто не бачив. Наших страв було дванадцять: борщ з ушками, кутя, вареники з капустою, каша з грушками, гриби, капуста, вареники з картоплею, голубці, квасоля з сливками, колочений горох, пампушки і суш. На цю вечерю з усякими додатками приготовлялися стрільці вже завчасу. Святвечір проводимо за всіма народними звичаями Лемківщини і Бойківщини, які лише хто з нас запам’ятав…"

Ялинка за 6 кілометрів від Бахмута, 2023 рік

“Головна ялинка країни”. Бахмут. Фото: Сухопутні війська України

"Головною ялинкою країни" в Сухопутних військах цьогоріч назвали маленьку ялинку, яку волонтер Євген Ткачов встановив за 6 кілометрів від Бахмута, де щодня тривають важкі бої.

"… Але я вірю, що цяточка нагадування про Різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї в кількох км від фронту, їдучи на "0" біля Бахмута…", - написав він.

Згодом хтось з військових прикрасив її прапорами.