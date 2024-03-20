Житній ринок хочуть віддати в оренду – Що про це думають бізнесмени, ресторатори й активісти

У вівторок стало відомо, що влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Активісти, ресторатори і небайдужі містяни вже висловили своє занепокоєння таким швидким конкурсом і закликали владу прокомунікувати з громадськістю питання майбутнього ринку. Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього , навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

Зібрали реакції на подію.

Євген Клопотенко, ресторатор

Гарік Корогодський, бізнесмен

Максим Бахматов, голова Офісу Трансформації

Юлія Савостіна, засновниця фестивалей Made in Ukraine та магазинів українських виробників Etnika Home

Євгенія Кулеба, депутатка Київради

Євгенія Аратовська, засновниця організації “Україна без сміття”

Вікторія Титова, СЕО урбан-бюро Big City Lab

Що сталося з Житнім рином

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив, що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів.

Згідно з договором, новий орендодавець, співвласник ресторанів Tarantino Family Флоріан Болен, мав провести капітальний ремонт будівлі. Однак, як виявилося пізніше, він не тільки не виконав зобов'язання щодо ремонту, але й не вносив своєчасно орендну плату. КП "Житній ринок" подало в суд щодо розірвання угоди оренди.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку". На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів, на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

Фото: Савелій Барашков, Юлій Кудланик