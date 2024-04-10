11 українців увійшли до Forbes "30 до 30": хто у списку

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Анна Григораш
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11 українців увійшли до списку Forbes “30 до 30” років у 2024 році. Минулого року у списку було 6 українців.

Українські лідери увійшли до п’яти категорій: "Технології", "Фінанси", "Медіа і маркетинг", "Спорт та ігри" та "Суспільні зміни", пише українське видання Forbes.

Василіса Степаненко, 24, продюсерка документального фільму "20 днів у Маріуполі"

Cписок українців у списку Forbes “30 до 30” у 2024:

  1. Маргарита Сівакова, 29 (СЕО) та Максим Малюк, 29, засновники юридичного стартапу Legal Nodes, який допомагає компаніям обходитися без юристів у штаті. Сівакова потрапляла в український список "30 до 30" у 2022 році.
  2. Євгенія Брошеван, 28, фахівчиня з кіберзахисту, криптопідприємниця і співзасновниця міжнародної компанії з кібербезпеки Hacken, яка працює з криптовалютними компаніями, біржами та геймінговими проєктами. Haken має понад 100 співробітників, понад 1200 клієнтів і розраховує отримати $6,5 млн доходу за 2024 рік.
  3. Вероніка Юрчук, 29, співзасновниця і технічна директорка ШІ-стартапу Traces AI, який надає відеоаналітику на основі штучного інтелекту для компаній у секторі безпеки. Стартап оцінюється у $10,8 млн.
  4. Олексій Єрмоленко, 26 та Олена Мажуга, 26, партнери венчурного фонду Flyer One Ventures, який займається інвестиціями на pre-seed стадії та серії А. Сума інвестицій фонду за останні п’ять років перевищила $40 млн. Єрмоленко та Мажуга потрапляли в український список "30 до 30" у 2022 році.
  5. Дана Сидоренко, 27, засновниця геймерського стартапу GameTree, який створює безпечний простір для геймерів. Сервіс орієнтований на жінок і ЛГБТК+ геймерів. Спільнота GameTree налічує понад 700 000 користувачів, понад 50% – у Європі. У грудні 2023 року GameTree залучив $1,7 млн на подальший розвиток.
  6. Ярослава Магучіх, 22, українська стрибунка у висоту. У 2023 році вона посіла перше місце у світовому рейтингу та є головною претенденткою на "золото" на Олімпійських іграх у Парижі у 2024-му.
  7. Василіса Степаненко, 24, відеопродюсерка в Associated Press, продюсерка документального фільму "20 днів у Маріуполі", який у 2024 році отримав "Оскар". Також разом з командою Степаненко отримала Пулітцерівську премію, премію Лівінгстона та нагороду Королівського телевізійного товариства та Лівінгстона за серіал під назвою "Рік війни", де вона була продюсеркою.
  8. Макс Клименко, 28, український підприємець і блогер, у якого понад 5 млн підписників у TikTok, YouTube та Instagram. Клименко створює контент з порадами щодо кар’єри та бізнес-аналітики. Сукупна кількість переглядів його публікацій – понад 3 млрд. Також він є засновником комунікаційного агентства KLYM&CO, яке співпрацює з ООН, WWF, Google і Microsoft. У 2023 році Клименко заробив $1,2 млн.
  9. Владислав Перистий, 23, засновник онлайн-школи вивчення англійської мови Speaking club. Щомісяця на курсах від Speaking club навчаються близько 700 студентів.

Раніше ми писали, що українська мисткиня Вікторія Якуша увійшла до переліку найбільш впливових жінок у галузі архітектури та дизайну за версією видання Dezeen.

Фото: vasilisastepanenko

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Опубліковано: 10 квітня 2024
Forbes
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