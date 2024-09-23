У харківському метро почала працювати перша жінка-машиністка: яка її історія

У харківському метро вперше за всю історію підземки почала працювати жінка на посаді машиністки електропоїзда — Анастасія Мазуркова. До 2024 року на цю посаду жінок не брали.

Про це пише "Суспільне".

Перша жінка-машиністка у метро Харкова з дитинства мріяла пов'язати життя з транспортом. Анастасії Мазурковій 25 років. Вона має технічну освіту, закінчила НТУ “ХПІ”, а після навчання пішла працювати у метро.

"Пропрацювавши на станції, я вирішила піти машиністом. Я хотіла одразу машиністом працювати, але піти машиністом одразу неможливо, тому що це досить складно. Отримавши досвід, як працює метрополітен загалом, вирішила себе спробувати й пішла у технічну школу. Це вже під час повномасштабної війни", — розповідає Мазуркова.

Вона працює з 2020 року тут. Їй з дитинства хотілося життя пов’язати з транспортом, але не знала, чи буде це залізниця, чи метрополітен. Але метрополітен був якось ближче, адже кожен день їздиш, дивишся на нього, можна щось зрозуміти.

Перелік професій, на яких не можна було працювати жінкам — серед них і машиністка поїзда метрополітену — Кабмін скасував у 2017 році. У харківській підземці оголосили набір на курси машиністок електропоїзда у січні 2023 року. Анастасія Мазуркова каже, що особливого ставлення зі сторони колег не відчуває.

"Для чоловіків незвично, що жінка намагається долучитися до професії. Але наш колектив поставився з цікавістю, з повагою", — каже перша машиністка в Харківському метрополітені.

За словами Мазуркової, робота машиніста поїзда не з простих — потребує значної концентрації та уваги.

"Для мене важливо не стільки руйнування стереотипів, а щоб люди розуміли з професійного погляду складність професії машиніста. Навіть зараз є люди, які вважають, що працювати машиністом не складно, а якщо жінка працює, то ще більш не складно. Багато хто вважає, що просто їдеш по тунелю прямо. Звісно, їдеш по тунелю, але складність в тому, що ти постійно перебуваєш у напрузі, у підвищеній увазі. Умови праці: тунель, поїзд, світло-темрява, вібрації, робота з пасажирами. Коли ти сидиш у кабіні, пасажири — за спиною, і там дуже багато людей. Ми намагаємося працювати, щоб було комфортно", — пояснює Анастасія Мазуркова.

За словами Анастасії, спочатку людина подає заявку до технічної школи метрополітену. Потім триває теоретична частина навчання десь пів року. Під час навчання складаються іспити з кожного предмету, який викладається. Після закінчення теоретичного навчання складається фінальний іспит на право управління електропоїздом.

Якщо іспити складені успішно, випускник школи метрополітену стає помічником машиніста. Далі проходять обкатку певний час разом із машиністом-наставником. Далі знов іспит на машиніста у дві особи, і працюють у дві особи, поки не складається іспит на машиніста в одну особу.

"Я склала іспит і на мене вже є наказ на роботу самостійно", — говорить Анастасія.

Найскладніше в процесі становлення машиніста — поєднати теорію та практику. Дуже багато інформації, яку вивчаєш, намагаєшся зрозуміти, а потім всю цю інформацію, яку запам’ятав і складав іспит, треба перекласти на практику.

Раніше ми писали, що у КП “Київський метрополітен” йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.

Нагадаємо, що попри оголошений конкурс для жінок на вакансію машиністок, керівництво Київського метрополітену відмовляє жінок працювати машиністками.

Фото: Суспільне