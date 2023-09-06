6 проєктів, які реставрують старі хати та популяризують унікальну архітектуру в Україні

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Валерія Гуржий
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Розповідаємо про 6 проєктів, які займаються відновленням старовинних українських хат, діляться цікавими історіями їхніх мешканців, популяризують унікальну архітектуру та побут українського села.

Спадщина.ua

Благодійний фонд “Спадщина.ua” був створений 2018 року у Львові і займається відновленням та реставрацією занедбаних пам’яток української культури, а також занедбаних промислових, громадських та житлових будівель.

Під час реновації оновлюють фасад та стіни, ремонтують вікна, двері, підлогу та печі.

З початку діяльності на рахунку ініціативи десятки відреставрованих хат, середній вік яких більше 100 років. Відновлені будинки можна купити, а також у фонду є хатинка у Поморянах на Лвівщині, де можна відпочити протягом кількох днів.

Окрім того, під опікою фонду перебувають пам’ятки архітектури національного та місцевого значення Львівщини – Поморянський замок, Тартаківський палац та будівля товариства «Сокіл».

Дерев’яне мереживо Чернігова

Специфічні “мережива” на дерев’яних будинках Чернігова є один з головних символів міста.Такі будинки будували у другій половині 19 – на початку 20 століття.

Волонтери цього проєкту не просто відновлюють старовинні будинки міста, а й популяризують унікальну архітектуру та підштовхують людей переосмислити ставлення до неї, почати знову цінувати та берегти.

Їх головна мета – фізично відновити якомога більше будинків, адже їх дуже багато - сотні у Чернігові, тисячі в області. Так само вони є на Сумщині та у Києві.

Наразі руками волонтерів повністю відновлено вже десять таких будинків. Вони не тільки замінюють мереживо, а й роблять косметичний ремонт фасадів, зачищають будинок від старої фарби і підбирають нову кольорову схему.

Бабусина хатка

Історія розпочалася з того, що батько засновниці проєкту Анни Сухобрус купив на Черкащині 130-річну хатинку. Чоловік почав робити ремонт у будинку, адже він почав просідати. Тоді у жінки виникла ідея відтворити у хаті стародавній побут.

Все починалося з однієї хатинки, де могли зупинятися люди. Там немає електроенергії, а їжу можна готувати на вуличній пічці. Але є старовинний глиняний посуд, меблі та предмету побуду, а ще є підлога встелена соломою. Все для того, аби донести тепло, відчуття спокою та гармонії. А ще нагадати про відчуття дитинства у хаті бабусі та дідуся.

Згодом у проєкта з’явилася ще одна хатинка, а зараз вони почали опікуватися старовинним млином, який хотіли відправити на дрова.

Олена Присяжнюк

Олена Присяжнюк із Жабокрича, що на Вінничині, почала реставрувати старі хати майже 3 роки тому. Все почалося з реставрації будинку її прабабусі в якому ніхто не жив 15 років. Після цього вона викупила ще 3 хати неподалік і почала з них ремонт.

За ці 3 роки вона вже встигла відреставрувати 5 хат. Олена Присяжнюк відновлює на тільки фасад та стіни, а й елемети традиційного інтер’єру.

Old khata project

Цей проєкт розпочали фотографиня Анна Ільченко та журналістка Світлана Ославська. З 2020 року вони подорожують українськими селами у пошуках старовинних хат з цікавими історіями. За цей час вони вже встигли побувати у понад 100 населених пунктах.

Жінки фотографують будинки та записують інтерв'ю з господарями. Такі історії та фото вони вже встигли зібрати із багатьох регіонів - Луганщини, Одещини, Вінничини, Харківщини, Херсонщини, Київщини, Кіровоградщини, Буковини, Тернопільщини, Закарпаття, Рівненщини, Житомирщини, Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Хмельниччини та Чернігівщині.

Все почалося з того, що Анна та Світлана самі хотіли краще пізнати українську культури та привернути до неї увагу інших, щоб люди побачили з якою цінною архітектурою вони живуть поруч.

Також цього місяця проєкт планує випустити Old Khata Book - документальну фотокнигу про українську сільську архітектуру.

Занесло в село

Це є проєкт волинської репортерки Олени Лівіцької та фотографки Людмили Герасимюк, який виник у 2018 році. Вони розповідають про життя у селі, сімейні реліквії, ремесла та старі фотграфії.

Головною метою проєкту є зафіксувати світ волинського села та дати можливість всім охочим його відчути і передати майбутнім поколінням.

Олена та Людмила заздалегідь не обирають куди їхати, а роблять це за покликом серця.

Фото: Спадщина.ua, Дерев'яне мереживо Чернігова, Бабусина хатка, Олена Присяжнюк, Old khata project, Занесло в село

Опубліковано: 06 вересня 2023
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