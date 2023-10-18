У львівському офісі мережі ресторанів !Fest провели обшуки: що відбувається

У вівторок в офісі мережі львівських ресторанів !Fest , до якої входять 60 ресторанів та торгових точок, провели обшуки.

“Сьогодні на FESTrepublic маємо класичні маски-шоу. Наразі всі працівники фактично перебувають в заручниках, а будь-яка діяльність паралізована”, – написали у Facebook представники компанії.

Пізніше співвласник !Fest Юрій Назарук повідомив Forbes, що Детективи Бюро економічної безпеки вилучили документи і вручили підозру, у якій звинуватили холдинг у несплаті податків.

Подробиці справи

Фото: БЕБ

У повідомленні пресслужби БЕБ детективи заявили, що у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а збитки, завдані держбюджету, попередньо оцінюють у понад 50 млн грн.

Детективи БЕБ заявили, що власники !Fest виплачували співробітникам “тіньову заробітну плату”, яка надходила на картки для виплат один-два рази на місяць.

“У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО”, – йдеться у повідомленні.

Фото: БЕБ

За даним фактом відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України у вигляді “умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі”.

Окрім цього, за попередньою інформацією детективів, заклади не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові.

“Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо. Наразі слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора”, – йдеться у повідомленні.

Фото: БЕБ

Forbes зазначає, що у першому кварталі 2023 року до Ради бізнес-омбудсмена на дії силовиків поскаржилися у понад два рази більше бізнесменів, ніж за попередній період.

До мережі !Fest входять такі заклади, як “ П'яна Вишня ”, “ Реберня ”, “Театр пива “Правда”, “Львівська майстерня шоколаду” та інші. Ресторани холдингу є в багатьох містах України, зокрема, у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших. Також компанія володіє закладами у Кракові, Празі та Баку.