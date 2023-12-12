ІТ-інфраструктура "Київстара" частково зруйнована: все, що відомо про атаку на оператора

У «Київстарі» наразі точно не знають, скільки часу знадобиться для усунення наслідків хакерської атаки.

Про це заявив президент компанії Олександр Комаров, пише "Радіо Свобода".

«Київстар ще не повідомляв ні про які терміни насправді. Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована ІТ-інфраструктура. Ми ще зараз в опрацюванні питання, скільки часу займе відновлення. Тому жодних заяв таких ми ще не робили», – сказав він.

За словами Комарова, атака мала на меті «максимально можливе руйнування віртуальної ІТ-інфраструктури» компанії. Водночас ознак витоку даних користувачів, за його словами, наразі немає.

Голова компанії пояснив, що оператор не зміг завадити атаці на віртуальному рівні, тому виключав мережу фізично.

Водночас він зазначив, що постачальники обладнання оператора зараз залучені до усунення проблеми. Компанія наразі не надає послуги з мобільного зв’язку та мобільного інтернету.

«Частково працює фіксована мережа, але, якщо ми не виправимо ситуацію, то вона перестане працювати протягом 8-12 наступних годин. Думаю, що в наступні декілька годин в нас буде більш-менш високоймовірно розуміння, скільки часу займе відновлення зв’язку, і ми миттєво зробимо відповідний стейтмент», – припустив Комаров.

Також "РБК-Україна" повідомляє, що через атаку на "Київстар" СБУ відкрила кримінальне провадження за 8 статтями. Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, - за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.

Раніше ми писали, що у роботі «Київстара» стався масштабний збій : у компанії кажуть, що проблему вже вирішують.

Згодом стало відомо, що масовий збій у роботі провідного мобільного оператора «Київстар» викликаний хакерською атакою на ядро мережі.

За даними Мінцифри, через цей збій, українці не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг. Також збій у мережі «Київстару» частково вплинув на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку» та "Ощадбанку".

Окрім того, через збій у роботі «Київстару» не працюють:

деякі охоронні системи;

спостерігаються проблеми з оплатою проїзду та роботою «гарячих ліній»;

у Києві багато магазинів та закладів не можуть прийняти оплату по безготівці через проблеми з терміналами.

Фото: Unsplash\Mika Baumeister