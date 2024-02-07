У застосунку "Повітряна тривога" з‘явилися сповіщення про різні види загроз та інструкції з подальших дій

Застосунок "Повітряна тривога" відтепер сповіщатиме про різні види загроз.

Про це йдеться у блозі Ajax Systems.

У новій версії застосунку додали важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій.

“Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації”, – йдеться у повідомленні.

Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС.

Як отримувати сповіщення про всі типи тривог:

Встановіть застосунок " Повітряна тривога " версії 5.2. Якщо застосунок не оновився автоматично, оновіть його вручну або встановіть повторно.

Також в застосунку " Повітряна тривога " можна долучитися до збору на "Безпечне небо" та підтримати Повітряні сили Збройних сил України.