Фонд "Має значення", який займався рестарацією історичних вивісок у Києві, припиняє роботу

Благодійна організація "Має значення", яка займалася реставрацією історичних вивісок у Києві, тимчасового припиняє роботу.

Про це повідомили на сторінці організації.

Дослідивши понад 60 вивісок у столиці, у команці дійшли висновку, що цінними для громадськості є далеко не всі. Найбільшу вагу мають ті, з якими місцеві та гості найбільше взаємодіють – територіально це Поділ і центральна історична частина Києва. Люди масово проходили повз звичні їм вивіски, і ставили собі питання: "А чому вони перебувають у такому стані? Я б задонейтив, якби хтось взявся це виправити".

"І коли з’явилися ми зі своїми зборами на реставрацію, то для більшості це стало тригером з різних причин. Наприклад: "Мене мама водила щоранку в садочок через вивіску "Кольорове Фото", або "Я робила фотографію для свого паспорта у 18 років ось у цьому фотосалоні", та "Я купував букети у квітковому магазині "Квіти" перед побаченнями зі своєю майбутньою дружиною, з якою ми вже 30 років разом". Усе це – приємні спогади з минулого, що стали стимулом для підтримки збереження вивісок", - розповіли у команді.

Таким чином було врятовано чотири історичні вивіски: "Квіти", "Кольорове фото", "Молоко" і "Перукарня". На Подолі залишаються ще дві вивіски, які команда мріє врятувати, тільки-но власники дадуть на це дозвіл: "Перукарня" на вул. Межигірська, 3 та "Автостанція Поділ" на вул. Нижній Вал, 15а. Є у команди ще одна мрія – зберегти єдину неонову вивіску, що залишилася в Києві,"Мисливець" на пров. Нестеревський, 7. Власник обіцяв повернутися до обговорення цього питання після закінчення війни. Скільки доведеться чекати, як ви розумієте, ніхто не знає.

Щодо решти – приголомшливих вивісок у районі ДВРЗ, Троєщини, Солом’янському чи Голосіївському, команді не вистачило ні підтримки населення, ні коштів, ні можливостей донести цінність. По-друге, власники будинків та бізнесу, де розміщені історичні вивіски, не завжди погоджуються на відновлення та реставрацію.

Найближчим часом команда "Має значення" працюватиме у Львові. Там планують зберегти для місцевих жителів "культову вивіску".

Фото: Має значення