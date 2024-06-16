Активісти завершили реставрацію історичної вивіски “Перукарня” на Подолі: фото
Активісти фонду “Має значення” відреставрував історичну вивіску “Перукарня” 1977 року, що висіла вулиці Почайнинська на Подолі.
Про це активісти розповіли на своїй сторінці у соцмережах.
Що зробили у процесі реставрації:
- очистили вивіску від фарби та пташиного посліду;
- підібрали кольори на базі внутрішніх шарів, які ховалися в швах лопнутих частин вивіски — вони не так вигоріли, як решта, послуживши відмінним орієнтиром;
- спаяли пластик;
- нанесли три шари ґрунтовки;
- пофарбували букви двома кольорами + пофарбували кріплення;
- нанесли лак для запобігання потраплянню в пори пластику води і для продовження її оновленого вигляду на тривалий термін.
Монтаж вивіски на її історичне місце на вул. Почайнинська 57/59 відбудеться у понеділок 17 червня об 11:00.
Хто реставрує старі вивіски у Києві
Фонд "Має значння" заснували активісти з Маріуполя. Вони відновили кілька київських вивісок 60-70-х років, зокрема, "Кольорові фото” і “Квіти” на Подолі, а також “Молоко” на проспекті Науки, яку зрештою розмістили на Арт-заводі Платформа. Волонтери також займаються реставрацією вивіски “Автостанція “Поділ” навпроти Житнього ринку і планують реставрувати мозаїчне панно “Українська пісня” біля Київської опери.
Усього активісти фонду найближчим часом планують відреставрувати 6 історичних вивісок у Києві.
Фото: фонд “Має значення”