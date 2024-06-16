Активісти завершили реставрацію історичної вивіски “Перукарня” на Подолі: фото

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Наталія Габрух
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Активісти фонду “Має значення” відреставрував історичну вивіску “Перукарня” 1977 року, що висіла вулиці Почайнинська на Подолі.

Про це активісти розповіли на своїй сторінці у соцмережах.

Що зробили у процесі реставрації:

  • очистили вивіску від фарби та пташиного посліду;
  • підібрали кольори на базі внутрішніх шарів, які ховалися в швах лопнутих частин вивіски — вони не так вигоріли, як решта, послуживши відмінним орієнтиром;
  • спаяли пластик;
  • нанесли три шари ґрунтовки;
  • пофарбували букви двома кольорами + пофарбували кріплення;
  • нанесли лак для запобігання потраплянню в пори пластику води і для продовження її оновленого вигляду на тривалий термін.

Монтаж вивіски на її історичне місце на вул. Почайнинська 57/59 відбудеться у понеділок 17 червня об 11:00.

Хто реставрує старі вивіски у Києві

Фонд "Має значння" заснували активісти з Маріуполя. Вони відновили кілька київських вивісок 60-70-х років, зокрема, "Кольорові фото” і “Квіти” на Подолі, а також “Молоко” на проспекті Науки, яку зрештою розмістили на Арт-заводі Платформа. Волонтери також займаються реставрацією вивіски “Автостанція “Поділ” навпроти Житнього ринку і планують реставрувати мозаїчне панно “Українська пісня” біля Київської опери.

Усього активісти фонду найближчим часом планують відреставрувати 6 історичних вивісок у Києві.

Фото: фонд “Має значення”

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Опубліковано: 16 червня 2024
Поділ
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