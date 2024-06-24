Від дахів багатоповерхівок до парків і терас — зібрали 6 кінотеатрів просто неба в Києві, де можна подивитися улюблені фільми на свіжому повітрі.

Just in cinema

Подивитися улюблену стрічку просто неба можна на Поштовій площі. У Just In Cinema показують кіно на даху з мальовничою панорамою.

Тут на глядачів чекає яскравий LED-екран, зручні лежаки і смачні попкорн, сендвічі та напої.

Сеанси в Just In Cinema проходять щотижня із 15.00.

Де: вул. Братська, 6/13

Коли: із п’ятниці до неділі з 15:00 до 22:00

Вхід: від 460 грн

Розклад сеансів: на сайті проєкту

Поляна ВДНГ

На цій затишній локації серед природи можна переглянути кіно на великому LED-екрані. Увечері тут показують популярні світові та українські стрічки, а вдень на вихідних — мультфільми для малечі.

На локації є все для кінодозвілля: попкорн, фудкорт, бари, кальяни, розкладні стільці зі спинками або крісла-мішки поряд зі столиками.

Місця в кінотеатрі можна зайняти за умови купівлі смаколиків на барі або фудкорті.

Локація працюватиме до кінця вересня.

Де: проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: щодня з 14:00 до 22:30

Вхід: вільний

Розклад сеансів: на cторінці в Інстаграм

Kinodrom

Автокінотеатр Kinodrom розташований на території кіностудії імені Довженка. Тут щодня проходить по одному сеансу, який розпочинається після 21.00.

Відвідувачі під’їжджають до в’їзду в кінотеатр на автівках, купують квиток і отримують меню автобару. Далі треба припаркувати автівку відповідно до розмітки та налаштувати на радіо FM-хвилю 93,3. Драйв-офіціанти доставлять напої та їжу тобі просто в машину. Для цього достатньо увімкнути на кілька секунд "аварійку".

Де: вул. Олександра Довженка, 4

Коли: щодня після 21.00

Вхід: 200 грн (ціна за авто)

Розклад сеансів: на сайті Kinodrom

Sunset Terrace

На цій локації можна не тільки побачити улюблені стрічки просто неба, а й зустріти захід сонця на схилах Протасового яру.

Ба більше — на Sunset Terrace ще і грає різноманітна жива музика, наприклад джаз, фортепіано чи електронна.

Відвідувачі можуть розташуватися на м’якому пуфі, замовити коктейль чи кальян і насолоджуватися новинками кінопрокату. Приносити із собою будь-які продукти харчування чи напої до Sunset Terrace заборонено.

Де: вул. Протасів Яр, 23А (заїзд із вул. Амосова, 10)

Коли: щодня з 19.00

Вхід: у будні — вільний; у суботу — 300 грн + welcome drink; у неділю — 200 грн + welcome drink

Розклад сеансів: на сторінці в Інстаграм

Арт-завод Платформа

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На Арт-заводі Платформа кінотеатр просто неба працює щодня під час серії заходів Picnіc та Jumpalooza. Найближчий пройде 6–7 липня.

Анонси з наступними івентами можна відслідковувати на сторінці артпростору в Instagram.

Де: вул. Якова Гніздовського, 1А

Коли: 6–7 липня

Вхід: від 150 грн

Розклад сеансів: на cторінці в Інстаграм

"Вище Неба"

"Вище Неба" — це простір із куполом на даху із краєвидом на Дніпро та Батьківщину-мати, який здають під проведення заходів.

Тут пропонують послугу "Кіноперегляд". До неї входить: аудіосистема з можливістю приєднатись та включати свої улюблені треки, налаштування екрана та проектора, сезонні фрукти, гарячий чай, цукерки, келихи, стакани, романтичне освітлення, живі квіти на столі, теплі пледи, пляшка ігристого вина й диван під накриттям.

Відвідувачі можуть подивитись будь-який фільм, заздалегідь скинувши його організаторам.

Із собою можна приносити їжу, напої або замовити доставку.

Де: вул. Дніпровська Набережна, 13

Вхід: 5890 грн (за 2,5 годин)

Фото: соцмережі кінотеатрів