6 кінотеатрів просто неба в Києві
Від дахів багатоповерхівок до парків і терас — зібрали 6 кінотеатрів просто неба в Києві, де можна подивитися улюблені фільми на свіжому повітрі.
Just in cinema
Подивитися улюблену стрічку просто неба можна на Поштовій площі. У Just In Cinema показують кіно на даху з мальовничою панорамою.
Тут на глядачів чекає яскравий LED-екран, зручні лежаки і смачні попкорн, сендвічі та напої.
Сеанси в Just In Cinema проходять щотижня із 15.00.
Де: вул. Братська, 6/13
Коли: із п’ятниці до неділі з 15:00 до 22:00
Вхід: від 460 грн
Розклад сеансів: на сайті проєкту
Поляна ВДНГ
На цій затишній локації серед природи можна переглянути кіно на великому LED-екрані. Увечері тут показують популярні світові та українські стрічки, а вдень на вихідних — мультфільми для малечі.
На локації є все для кінодозвілля: попкорн, фудкорт, бари, кальяни, розкладні стільці зі спинками або крісла-мішки поряд зі столиками.
Місця в кінотеатрі можна зайняти за умови купівлі смаколиків на барі або фудкорті.
Локація працюватиме до кінця вересня.
Де: проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: щодня з 14:00 до 22:30
Вхід: вільний
Розклад сеансів: на cторінці в Інстаграм
Kinodrom
Автокінотеатр Kinodrom розташований на території кіностудії імені Довженка. Тут щодня проходить по одному сеансу, який розпочинається після 21.00.
Відвідувачі під’їжджають до в’їзду в кінотеатр на автівках, купують квиток і отримують меню автобару. Далі треба припаркувати автівку відповідно до розмітки та налаштувати на радіо FM-хвилю 93,3. Драйв-офіціанти доставлять напої та їжу тобі просто в машину. Для цього достатньо увімкнути на кілька секунд "аварійку".
Де: вул. Олександра Довженка, 4
Коли: щодня після 21.00
Вхід: 200 грн (ціна за авто)
Розклад сеансів: на сайті Kinodrom
Sunset Terrace
На цій локації можна не тільки побачити улюблені стрічки просто неба, а й зустріти захід сонця на схилах Протасового яру.
Ба більше — на Sunset Terrace ще і грає різноманітна жива музика, наприклад джаз, фортепіано чи електронна.
Відвідувачі можуть розташуватися на м’якому пуфі, замовити коктейль чи кальян і насолоджуватися новинками кінопрокату. Приносити із собою будь-які продукти харчування чи напої до Sunset Terrace заборонено.
Де: вул. Протасів Яр, 23А (заїзд із вул. Амосова, 10)
Коли: щодня з 19.00
Вхід: у будні — вільний; у суботу — 300 грн + welcome drink; у неділю — 200 грн + welcome drink
Розклад сеансів: на сторінці в Інстаграм
Арт-завод Платформа
На Арт-заводі Платформа кінотеатр просто неба працює щодня під час серії заходів Picnіc та Jumpalooza. Найближчий пройде 6–7 липня.
Анонси з наступними івентами можна відслідковувати на сторінці артпростору в Instagram.
Де: вул. Якова Гніздовського, 1А
Коли: 6–7 липня
Вхід: від 150 грн
Розклад сеансів: на cторінці в Інстаграм
"Вище Неба"
"Вище Неба" — це простір із куполом на даху із краєвидом на Дніпро та Батьківщину-мати, який здають під проведення заходів.
Тут пропонують послугу "Кіноперегляд". До неї входить: аудіосистема з можливістю приєднатись та включати свої улюблені треки, налаштування екрана та проектора, сезонні фрукти, гарячий чай, цукерки, келихи, стакани, романтичне освітлення, живі квіти на столі, теплі пледи, пляшка ігристого вина й диван під накриттям.
Відвідувачі можуть подивитись будь-який фільм, заздалегідь скинувши його організаторам.
Із собою можна приносити їжу, напої або замовити доставку.
Де: вул. Дніпровська Набережна, 13
Вхід: 5890 грн (за 2,5 годин)
Фото: соцмережі кінотеатрів