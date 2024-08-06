У Мінветеранів розповіли про компанію, яка будуватиме Національне військове кладовище

Компанія, яка виграла тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища "Білдінг ЮА", є тимчасовим об'єднанням підприємств, створеним для реалізації конкретного проєкту.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Зазначається, що це є розповсюдженою практикою, яка не суперечить законодавству, а учасники консорціуму мають значний досвід у реалізації будівельних проєктів, створені та працюють з 1996, 2006 та 2014 років.

"Вони не є компаніями-одноденками, а мають в своєму портфоліо десятки реалізованих об’єктів", - зазначили у Міністерстві.

Там наводять приклад, що учасники консорціуму, зокрема, реалізовували проєкти з реконструкції І черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом І та II черг Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” у Києві. Також вони здійснювали капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Баштанка-Березнегувате у Миколаївській області.

У Міністерстві додали, що у зв'язку з інформацією, що з'явилася у ЗМІ про можливу наявність російського паспорта у одного з співвласників консорціуму, ДУ “Національне військове меморіальне кладовище” звернулася до консорціуму “Білдінг ЮА” з проханням надати відповідні пояснення.

"Важливо відзначити, що договір підряду ще не підписаний, і його планове укладання відбудеться 6 серпня 2024 року", - кажуть у Міністерстві.

Раніше ми писали, що Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера.

Нагадаємо, що перша черга будівництва військового кладовища передбачає створення секторів поховань, облаштування автостоянки та під’їзної дороги, встановлення огорожі, прокладку інженерних мереж, а також будівництво колумбарної стіни. Загалом буде передбачено 12 036 могил для традиційних поховань та 720 ніш для колумбарію.

Будівельні роботи першої черги мають завершити до кінця 2025 року. Перші поховання відбудуться цієї осені.

Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу . За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Фото: Мінветеранів