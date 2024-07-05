Перша черга будівництва Національного військового меморіального кладовища коштуватиме 1,8 млрд гривень

Будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища коштуватиме 1,8 млрд гривень.

Про це повідомили в Prozorro.

У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з нашими Воїнами, і необхідні споруди для організації поховань. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть розпочатися вже на початку або в середині осені 2024 року.

Як відомо, нещодавно проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу . За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Фото: Мінветеранів