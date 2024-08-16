Вцілілі книги після ракетного удару по харківській друкарні передали до бібліотеки Кембриджу

Український інститут передав до університету Кембридж книги від книгарні Vivat, вцілілі після ракетного удару росії по харківській друкарні "Фактор-Друк" 23 травня 2024 року.

Про це повідомив Український інститут.

Зазначається, що ці екземпляри, які символізують стійкість української культури, поповнили слов'янську бібліотеку одного з найбільших університетів Великої Британії. Це нагадує, що українська культура продовжує існувати незважаючи на спроби її знищення.

Нагадаємо, що 23 травня під час масованого обстрілу Харкова росіяни влучили у друкарню "Фактор-друк". В момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. На робочих місцях загинули семеро працівників друкарні, ще 21 людина дістала поранень. Тоді через російську атаку згоріло 50 тисяч книжок, зокрема видавництва Vivat.

Раніше ми писали, що книги з харківської друкарні Vivat, яку рф обстріляла 23 травня, покажуть на виставці в бібліотеці Конгресу США та закордонних музеях.

Фото: Український інститут