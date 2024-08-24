Росіяни знищили історичну будівлю музею у Гуляйполі, де зберігалися речі Нестора Махна

23 серпня у Гуляйполі внаслідок російського обстрілу було знищено краєзнавчий музей, який є історичною пам’яткою. У музеї зберігалися унікальні речі часів визвольних змагань в Україні, зокрема, знаменита тачанка і кулемет Нестора Махна.

Як повідомляє пресслужба МВС України, будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян.

Будівля краєзнавчого музею у Гуляйполі

Слідчі поліції та СБУ зібрали докази воєнних злочинів. За матеріалами відкриті кримінальні провадження у межах ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Гуляйпільський районний краєзнавчий музей був заснований у 1960 році. Його розміщено у старовинному будинку, зведеному у 1901 році.

Експозиція музею складається з 9 розділів, у яких висвітлені археологія краю, історія доби козацтва, селянський побут на межі ХІХ – ХХ ст., ремесла, міщанський побут кінця ХІХ ст., а також історія періоду колективізації, Другої світової війни та післявоєнного часу.

Серед унікальних експонатів музею — речі періоду визвольних змагань 1917 – 1920 років (махновська тачанка, кулемет, холодна зброя), ікони, зброя періоду Другої світової війни, побутові речі ХІХ – початку ХХ ст.

Раніше ми писали, що росіяни знищили заповідник "Кам'яні могили" недалеко від Маріуполя. А у самому місті вони знищують археологічну пам’ятку V тис. до н.е. курган Дід .

Фото: Yakudza, пресслужба МВС України.