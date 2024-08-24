Росіяни знищили історичну будівлю музею у Гуляйполі, де зберігалися речі Нестора Махна
23 серпня у Гуляйполі внаслідок російського обстрілу було знищено краєзнавчий музей, який є історичною пам’яткою. У музеї зберігалися унікальні речі часів визвольних змагань в Україні, зокрема, знаменита тачанка і кулемет Нестора Махна.
Як повідомляє пресслужба МВС України, будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян.
Слідчі поліції та СБУ зібрали докази воєнних злочинів. За матеріалами відкриті кримінальні провадження у межах ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Гуляйпільський районний краєзнавчий музей був заснований у 1960 році. Його розміщено у старовинному будинку, зведеному у 1901 році.
Експозиція музею складається з 9 розділів, у яких висвітлені археологія краю, історія доби козацтва, селянський побут на межі ХІХ – ХХ ст., ремесла, міщанський побут кінця ХІХ ст., а також історія періоду колективізації, Другої світової війни та післявоєнного часу.
Серед унікальних експонатів музею — речі періоду визвольних змагань 1917 – 1920 років (махновська тачанка, кулемет, холодна зброя), ікони, зброя періоду Другої світової війни, побутові речі ХІХ – початку ХХ ст.
Раніше ми писали, що росіяни знищили заповідник "Кам'яні могили" недалеко від Маріуполя. А у самому місті вони знищують археологічну пам’ятку V тис. до н.е. курган Дід.
Фото: Yakudza, пресслужба МВС України.