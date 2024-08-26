Під час ракетної атаки росіяни влучили у Київську ГЕС

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Валерія Гуржий
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Під час масованої ракетної атаки, яку росіяни розпочали зранку 26 серпня, була атакована гребля Київської ГЕС.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами наразі загроз немає, адже зруйнувати її ракетами неможливо.

"Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", – додав Коваленко.

Окрім того, за даними КОВА, на Київщині пошкоджено 2 енергетичних об’єкти, 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі та 3 авто.

Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області. Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетної атаки росії вранці 26 серпня і пошкоджень інфраструктури Укренерго вводило екстрені відключення світла. Росіяни били по енергетичних об'єктах, тому ситуація з електроенергією складна.

Фото: Укргідроенерго

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Опубліковано: 26 серпня 2024
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