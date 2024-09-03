Свої осінні вітрини ЦУМ присвятив творчості Марії Примаченко: дивіться, який вигляд вони мають
ЦУМ презентував свої осінні вітрини, які присвячені українській художниці Марії Примаченко.
Про це повідомили у ЦУМі.
За їх словами, вітрини створенні, аби відкрити ще більше граней української культури та творчої спадщини.
А осінній арт-сезон у ЦУМІ, ніби занурює у дивовижні роботи Марії, сповнені фантастичних звірів, птахів, рослин і химерних людей, в оточенні яких кожен зможе перенестися у таємничі світи талановитої української мисткині.
Фото: ЦУМ
Опубліковано: 03 вересня 2024