Свої осінні вітрини ЦУМ присвятив творчості Марії Примаченко: дивіться, який вигляд вони мають

ЦУМ презентував свої осінні вітрини, які присвячені українській художниці Марії Примаченко.

Про це повідомили у ЦУМі.

За їх словами, вітрини створенні, аби відкрити ще більше граней української культури та творчої спадщини.

А осінній арт-сезон у ЦУМІ, ніби занурює у дивовижні роботи Марії, сповнені фантастичних звірів, птахів, рослин і химерних людей, в оточенні яких кожен зможе перенестися у таємничі світи талановитої української мисткині.

Фото: ЦУМ