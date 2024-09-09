НБУ оголосив акцію зі збору монет для потреб поранених військових: як долучитися

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Валерія Гуржий
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Національний банк України та Superhumans Center оголосили щорічну благодійну акцію SuperCoins, яка спрямована на дітей та молодь.

Про це повідомили у НБУ.

Зазначається, що SuperCoins – це не тільки про збір коштів, а й про розвиток культури благодійності, яка є складовою частиною фінансової культури. Торік до акції долучилося більше 2,5 тис. навчальних закладів.

Упродовж наступних трьох місяців – з 9 вересня до 29 листопада 2024 року включно по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби українських військових, які постраждали внаслідок бойових дій.

Як долучитися до ініціативи?

Потрібно зібрати монети та в період із 09 вересня до 29 листопада 2024 року віднести їх до найближчого відділення банку – партнера акції. Банк перерахує ці кошти на рахунок фонду Superhumans Center. До акції можуть долучатися колективи та збирати монети в закладах освіти, на підприємствах, в організаціях та інших установах. Це дасть змогу всім небайдужим громадянам долучитися до збору коштів та підтримати наших героїв.

Банками – партнерами акції стали ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ. На спеціальному інформаційному порталі зазначені адреси всіх відділень банків-партнерів, де громадяни зможуть перерахувати зібрані монети на рахунок фонду Superhumans Center, а також детальна інформація про умови участі в акції та заходи для закладів освіти.

Зокрема, в межах акції проходитимуть освітні заходи для навчальних закладів, а саме:

  • освітні розмови з дітьми "Поважай та розумій" – це бесіди педагогів з дітьми про правила комунікації та етику спілкування з людьми з інвалідністю. Це заняття про важливі етичні принципи та правила, що допоможуть уникати помилок у комунікації та сприятимуть створенню комфортного та шанобливого середовища під час спілкування.
  • конкурс "Монети вдячності" – це освітня ініціатива, під час якої заклади освіти, що беруть участь в акції зі збору монет SuperCoins, будуть створювати мозаїки із зібраних монет на тему вдячності українським військовим, які захищають Україну від ворога. Конкурсна робота може складатися з малюнків, фотографій, окремі елементи яких викладені чи прикрашені монетами.

Superhumans Center – це сучасна клініка протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки постраждалих під час війни в Україні військових і цивільних. Всі послуги в клініці для пацієнтів безкоштовні. Центр фінансується донорами та партнерами. Перший Superhumans Center відкрили у квітні 2023 року поблизу Львова.

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Опубліковано: 09 вересня 2024
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