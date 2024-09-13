Тейлор Свіфт та Біллі Айліш: хто став переможцями цьогорічної премії MTV Video Music Awards

11 вересня у Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження премії MTV Video Music Awards 2024.

Американська співачка Тейлор Свіфт перемогла одразу у 7 номінаціях та стало володаркою найбільшої кількості нагород MTV Video Music Awards. Тепер їх у неї 30.

Також на цьогорічному нагородженні за найкращу операторську роботу змагався й українець Микита Кузьменко за кліп для Дуа Ліпи.

Переможців у 25 категоріях обирали глядачі шляхом голосування.

Переможцями у номінаціях стали:

відео року – Тейлор Свіфт

артист року – Тейлор Свіфт

пісня року – трек Espresso співачки Сабріни Карпентер

найкращий новий виконавець – Чапелл Роан

виконання року – південнокорейський жіночий гурт Le Sserafim з пісню Easy

найкраща співпраця – дует співачки Тейлор Свіфт та репера Post Malone з піснею Fortnight

найкращий поп – Тейлор Свіфт

найкращий хіп-хоп – Емінем з піснею Houdini

найкращий R&B – американська співачка SZA з піснею Snooze

найкраща альтернатива – Бенсон Бун з піснею Beautiful Things

найкращий рок – Ленні Кравіц та його пісню Human

найкраща латина – виконавиця Anitta з піснею Mil Veces.

найкращий афробіт – співачка Tyla з її треком Water

найкращий K-POP – виконавиця Lisa з піснею Rockstar

найкраще відео з посланням – Біллі Айліш з піснею із фільму "Барбі" "Для чого я була створена"

краща режисура – Тейлор Свіфт за режисування кліпу спільного із Post Malone пісні Fortnight

краща кінематографія – кліп Аріани Гранде на пісню we canʼt be friends (wait for your love)

З повним списком переможців ми можете ознайомитися за посиланням.

Фото: vmas