Тейлор Свіфт та Біллі Айліш: хто став переможцями цьогорічної премії MTV Video Music Awards
11 вересня у Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження премії MTV Video Music Awards 2024.
Американська співачка Тейлор Свіфт перемогла одразу у 7 номінаціях та стало володаркою найбільшої кількості нагород MTV Video Music Awards. Тепер їх у неї 30.
Також на цьогорічному нагородженні за найкращу операторську роботу змагався й українець Микита Кузьменко за кліп для Дуа Ліпи.
Переможців у 25 категоріях обирали глядачі шляхом голосування.
Переможцями у номінаціях стали:
- відео року – Тейлор Свіфт
- артист року – Тейлор Свіфт
- пісня року – трек Espresso співачки Сабріни Карпентер
- найкращий новий виконавець – Чапелл Роан
- виконання року – південнокорейський жіночий гурт Le Sserafim з пісню Easy
- найкраща співпраця – дует співачки Тейлор Свіфт та репера Post Malone з піснею Fortnight
- найкращий поп – Тейлор Свіфт
- найкращий хіп-хоп – Емінем з піснею Houdini
- найкращий R&B – американська співачка SZA з піснею Snooze
- найкраща альтернатива – Бенсон Бун з піснею Beautiful Things
- найкращий рок – Ленні Кравіц та його пісню Human
- найкраща латина – виконавиця Anitta з піснею Mil Veces.
- найкращий афробіт – співачка Tyla з її треком Water
- найкращий K-POP – виконавиця Lisa з піснею Rockstar
- найкраще відео з посланням – Біллі Айліш з піснею із фільму "Барбі" "Для чого я була створена"
- краща режисура – Тейлор Свіфт за режисування кліпу спільного із Post Malone пісні Fortnight
- краща кінематографія – кліп Аріани Гранде на пісню we canʼt be friends (wait for your love)
З повним списком переможців ми можете ознайомитися за посиланням.
Фото: vmas
Опубліковано: 13 вересня 2024