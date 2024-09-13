Тейлор Свіфт та Біллі Айліш: хто став переможцями цьогорічної премії MTV Video Music Awards

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Валерія Гуржий
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11 вересня у Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження премії MTV Video Music Awards 2024.

Американська співачка Тейлор Свіфт перемогла одразу у 7 номінаціях та стало володаркою найбільшої кількості нагород MTV Video Music Awards. Тепер їх у неї 30.

Також на цьогорічному нагородженні за найкращу операторську роботу змагався й українець Микита Кузьменко за кліп для Дуа Ліпи.

Переможців у 25 категоріях обирали глядачі шляхом голосування.

Переможцями у номінаціях стали:

  • відео року – Тейлор Свіфт
  • артист року – Тейлор Свіфт
  • пісня року – трек Espresso співачки Сабріни Карпентер
  • найкращий новий виконавець – Чапелл Роан
  • виконання року – південнокорейський жіночий гурт Le Sserafim з пісню Easy
  • найкраща співпраця – дует співачки Тейлор Свіфт та репера Post Malone з піснею Fortnight
  • найкращий поп – Тейлор Свіфт
  • найкращий хіп-хоп – Емінем з піснею Houdini
  • найкращий R&B – американська співачка SZA з піснею Snooze
  • найкраща альтернатива – Бенсон Бун з піснею Beautiful Things
  • найкращий рок – Ленні Кравіц та його пісню Human
  • найкраща латина – виконавиця Anitta з піснею Mil Veces.
  • найкращий афробіт – співачка Tyla з її треком Water
  • найкращий K-POP – виконавиця Lisa з піснею Rockstar
  • найкраще відео з посланням – Біллі Айліш з піснею із фільму "Барбі" "Для чого я була створена"
  • краща режисура – Тейлор Свіфт за режисування кліпу спільного із Post Malone пісні Fortnight
  • краща кінематографія – кліп Аріани Гранде на пісню we canʼt be friends (wait for your love)

З повним списком переможців ми можете ознайомитися за посиланням.

Фото: vmas

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Опубліковано: 13 вересня 2024
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