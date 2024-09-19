У Харкові відновлює роботу друкарня “Фактор-Друк”, зруйнована російським обстрілом.

Про це йдеться в сюжеті “Радіо Свобода”.

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Зараз на підприємстві масово друкують підручники для нового навчального року, а також набирають нових співробітників.

Після обстрілу, який знищив палітурний цех друкарні, завали вже розібрали, частково відремонтували приміщення та запустили нове обладнання. Як повідомила генеральна директорка друкарні Тетяна Гринюк, було проведено демонтажні та монтажні роботи, зокрема, відновлено дах, стелю та стіни.

Попри відновлення роботи, друкарня поки що не може виконувати весь виробничий цикл. Надруковані книжки передають іншим друкарням для виготовлення обкладинок та подальшого розповсюдження.

Друкарня зазнала збитків на понад 10 мільйонів євро, але очікують, що сума ще зросте. Частину знищеного обладнання планують зберегти для створення меморіалу на честь загиблих співробітників.

Нагадаємо, що 23 травня росіяни вдарили по харківській друкарні місцевого видавництва Vivat "Фактор-Друк". Від удару загинуло семеро людей, ще 16 отримали поранення.

За даними засновника і президента групи компаній “Фактор” Сергія Політучого, понад 1000 кв. м палітурного цеху вигоріли вщент разом із унікальним обладнанням. Через обстріл було знищено понад 50 тисяч книг.

Раніше ми писали, що фонд Говарда Баффета профінансує відбудову харківської друкарні видавництва Vivat “Фактор-Друк”.

Фото: Офіс Президента; Олег Синєгубов; скриншот відео “Радіо Свобода”