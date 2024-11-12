Підтоплення "синьої" гілки: екскерівник метрополітену Брагінський отримав підозру

Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, неналежне виконання службових обов’язків колишнім керівником комунального підприємства призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення. Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столична влада ухвалила рішення про зупинку руху поїздів метро на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська".



Під час досудового розслідування проведено кілька експертиз – пожежно-технічну, металів, речовин та сплавів, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи. За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам та правилам.



Внаслідок службової недбалості колишнього керівника КП "Київський метрополітен" лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. А КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.



Нагадаємо, що ремонтні роботи тривали 9 місяців, протягом яких було підготовлено будівельний майданчик, перекладено понад 200 кабельних мереж, розроблено котлован глибиною понад 15 метрів, демонтовано стару частину тунелю та побудовано нову. Також посилили тунельну оправу, уклали нові колії, відновили інженерні мережі та налагодили безпекові системи руху поїздів.

Загальна вартість робіт становила 383 млн грн, що на 62 млн грн менше від початкового кошторису.

Фото: КМДА