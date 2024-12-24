Озеро Синє на Виноградарі повністю розчистили

На Виноградарі закінчили роботи по очищенню дна озера Синє.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Також було формовано дві з'єднувальні протоки, а ще наразі продовжуються роботи з берегоукріплення. За словами фахівців, наповнення водою відбувається навіть в більших обсягах, ніж очікувалось. Водночас вони зауважують, що повноцінне відновлення водойми триватиме мінімум два роки.

Возний також додав, що благоустроєм території займатимуться вже після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року за рахунок бюджетних коштів розпочались роботи із відновлення озера Синє, яке рік тому майже висохло.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планували розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило шостий тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги знову не відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли. Тендери скасовували через неспроможність учасників якісно підготувати документи або через подання пропозицій, що перевищували встановлений ліміт фінансування.

На початку серпня КП "Плесо" оголосило новий тендер на 95 млн грн на проведення робіт із розчистки озера Синє.

Фото: Олександр Возний