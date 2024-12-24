Озеро Синє на Виноградарі повністю розчистили

36
Валерія Гуржий
share share

На Виноградарі закінчили роботи по очищенню дна озера Синє.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Також було формовано дві з'єднувальні протоки, а ще наразі продовжуються роботи з берегоукріплення. За словами фахівців, наповнення водою відбувається навіть в більших обсягах, ніж очікувалось. Водночас вони зауважують, що повноцінне відновлення водойми триватиме мінімум два роки.

Возний також додав, що благоустроєм території займатимуться вже після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року за рахунок бюджетних коштів розпочались роботи із відновлення озера Синє, яке рік тому майже висохло.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планували розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило шостий тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги знову не відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли. Тендери скасовували через неспроможність учасників якісно підготувати документи або через подання пропозицій, що перевищували встановлений ліміт фінансування.

На початку серпня КП "Плесо" оголосило новий тендер на 95 млн грн на проведення робіт із розчистки озера Синє.

Фото: Олександр Возний

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 грудня 2024
share share
Будинок вчителя та садиби Терещенків і Мурашка планують відреставрувати Будинок вчителя та садиби Терещенків і Мурашка планують відреставрувати Українське різдвяне печиво: Як Оксана Дорошенко відроджує традиційну полтавську випічку – панянки Українське різдвяне печиво: Як Оксана Дорошенко відроджує традиційну полтавську випічку – панянки "Еталон" представив свій перший електробус: які характеристики він має "Еталон" представив свій перший електробус: які характеристики він має "Сільпо" відкрив в Ірпені новий "пластиліновий" магазин: дивіться, який вигляд він має "Сільпо" відкрив в Ірпені новий "пластиліновий" магазин: дивіться, який вигляд він має
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.