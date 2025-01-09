"Укрпошта" провела голосування на найкращі марки 2024 року: фото переможців

Прихильники українських поштових марок обрали найкращі випуски 2024 року у двох номінаціях: "Найкраща поштова марка" та "Найкращий поштовий блок".

Про це повідомили в "Укрпошті".

У конкурсі змагалися 16 художніх марок та 12 поштових блоків, випущених "Укрпоштою" у 2024 році, а голосування тривало 3–7 січня 2025 року.

Перемогу в номінації "Найкраща поштова марка України 2024 року" здобула мініатюра "Під покровом Богородиці". Ця благодійна марка була представлена 1 жовтня 2024 року до Дня захисників і захисниць України та стала символом глибокого зв’язку між українськими воїнами та їхньою небесною заступницею – Дівою Марією. Автором марки є український художник Олександр Охапкін. На марці зображена Пресвята Богородиця, яка покриває своїм омофором захисників і захисниць України, які боронять рідну землю.

Звання "Найкращого поштового блоку України 2024" отримав різдвяний випуск "Нова радість стала", на якому відтворено витинанку заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко. Блок презентували 24 грудня 2024 року у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Він складається з п’яти марок: "Колядники", "Волхви", "Різдво Христове", "Різдвяний вертеп" та "Українські воїни". У композиції відображено традиційні українські обряди, пов’язані з Різдвом, а також внесок сучасних воїнів у захист миру та свободи. Цей блок став втіленням національної спадщини, що об’єднує минуле, теперішнє та майбутнє України.

Під час голосування українці також відзначили кілька інших поштових випусків воєнного часу: марку "Хвилина мовчання", на якій відтворено роботу донецького художника Сергія Майдукова, зчіпку з двох марок "Податки. Армія. Перемога" Олександра Нікітюка, поштовий блок Володимира Тарана "І буде весна!" із найвідомішими та знаковими світлинами воєнного часу.

Фото: "Укрпошта"