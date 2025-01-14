Аукціон з продажу садиби Браницьких на Київщині, де жила Марко Вовчок, скасували

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Валерія Гуржий
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Аукціон з продажу історичної садиби Браницьких у селі Хохітва, де у 1887–1893 роках жила українська письменниця Марко Вовчок, скасували.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Раніше ми писали, що садибу Браницьких виставили на продаж. Аукціон був запланований на 15 січня 2025 року, а початкова вартість будівлі становила понад 132 тисячі гривень.

Після публікації оголошення про продаж активісти подали до Мінкульту звернення щодо зупинки продажу садиби Браницьких. Адже за їх словами, існувала висока ймовірність, що новий власник може знести історичну садибу. У разі порушення закону передбачено лише мінімальний штраф у розмірі 1700 гривень. Таким чином, садиба може зникнути, а на її місці можуть з’явитися нові будівлі, наприклад, котедж на березі річки.

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Опубліковано: 14 січня 2025
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