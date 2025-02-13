“П'яна вишня” відкриває третій винний бар у Литві

14 лютого у Каунасі відкриється новий винний бар “П'яна вишня”, пише Віладж.

Це вже третій заклад бренду в Литві та десятий за кордоном. Бар розташований у центральній частині міста на Laisvės al. 93 – місці, відомому своїми подіями та жвавим ритмом життя.

Новий заклад матиме два поверхи, а команда проєкту продовжує співпрацю з місцевими виробниками, зберігаючи автентичний стиль і концепцію бренду.

Раніше, у 2024 році, мережа закрила свій перший бар у Лондоні, що розташовувався на Мур-стріт, неподалік Лестер-сквер. Попри це, “П’яна вишня” продовжує розширюватися у Європі.

Велика Британія була десятою країною, де працювали винні бари “П’яна Вишня”, а місто Лондон — сороковим містом, де буде відкрито представництво цієї мережі. “П’яна Вишня” також функціонує у таких країнах, як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Молдова та в країнах Балтії.

Фото: Віладж