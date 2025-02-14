Російський дрон атакував саркофаг зруйнованого 4 реактору ЧАЕС, який захищає світ від радіації

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Валерія Гуржий
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Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив вночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня росія. І це терористична загроза всьому світові", – наголосив Зеленський.

Раніше ми писали, що у результаті російської ракетної атаки 12 лютого було пошкоджено корпуси Заводу товариства дубових екстрактів, 1912 року. Також 12 лютого росія цілеспрямованим ударом повністю знищила партнерський склад гуманітарного корму, де команда Happy Paw зберігала гуманітарну допомогу для тварин з притулків.

Фото: ДСНС

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Опубліковано: 14 лютого 2025
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