На Оболоні на мосту-хвилі почали розходитися поручні: яка причина та чи є небезпека

На мосту-хвилі на Оболоні кияни помітили, що металеві конструкції поручнів нового почали розходитися внаслідок зимових температурних перепадів.

Архітектор та автор проєкту будівництва мосту Андрій Миргородський для ТСН повідомив, що це звичайне явище — температурні розширення, і безпеки воно не несе.

"Таке відбувається взимку з усіма мостами. Тут видно телескопічні вставки в поручнях, які рухаються. Днями ми їх подовжимо. Це ніяк на безпеці мосту не позначається. Міст нестандартний — дуже складна конструкція, але вона абсолютно надійна", — пояснив Миргородський.

Нагадаємо, що міст для прогулянок відкрили 24 травня 2024 року.

Раніше ми писали, що Тайвань виділив 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту, що дозволить дістатися до Оболонського острова міста.

До цього, метрополія Великого Парижа виділила 19, 4 млн на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні.

Фото: Життя Оболонь Київ