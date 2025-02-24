На Оболоні на мосту-хвилі почали розходитися поручні: яка причина та чи є небезпека

1213
Валерія Гуржий
share share

На мосту-хвилі на Оболоні кияни помітили, що металеві конструкції поручнів нового почали розходитися внаслідок зимових температурних перепадів.

Архітектор та автор проєкту будівництва мосту Андрій Миргородський для ТСН повідомив, що це звичайне явище — температурні розширення, і безпеки воно не несе.

"Таке відбувається взимку з усіма мостами. Тут видно телескопічні вставки в поручнях, які рухаються. Днями ми їх подовжимо. Це ніяк на безпеці мосту не позначається. Міст нестандартний — дуже складна конструкція, але вона абсолютно надійна", — пояснив Миргородський.

Нагадаємо, що міст для прогулянок відкрили 24 травня 2024 року.

Раніше ми писали, що Тайвань виділив 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту, що дозволить дістатися до Оболонського острова міста.

До цього, метрополія Великого Парижа виділила 19, 4 млн на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні.

Фото: Життя Оболонь Київ

А вам подобається гуляти по мосту-хвилі?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 лютого 2025
share share
Забудовник не добудував паркінги у ЖК на Троєщині, аби на них міг заробляти підрядник Забудовник не добудував паркінги у ЖК на Троєщині, аби на них міг заробляти підрядник Ремонт вулиці Глибочицької: до чого закликають активісти та що кажуть у КМДА Ремонт вулиці Глибочицької: до чого закликають активісти та що кажуть у КМДА Український фастфуд Multibar відкрився у Кракові Український фастфуд Multibar відкрився у Кракові Чайна, коворкінг, кіноклуб: Як працює “Культурний центр Спаська, 13” на Подолі Чайна, коворкінг, кіноклуб: Як працює “Культурний центр Спаська, 13” на Подолі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.