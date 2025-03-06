Кияни закликають врятувати садибу Ніцке на Подолі від знесення та будівництва офісного центру на її місці

Кияни закликають врятувати садибу прусського підданого Карла-Людвига Ніцке 1893 року, яка розташована на вулиці Верхній Вал, 4, яку можуть частково знести, а на її місці побудувати офісний центр в псевдоісторичному стилі.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Садиба побудувана у стилі неоготика та є останнім повністю вцілілим садибним комплексом на Подолі. Більша частина забудови була втрачена на рубежі 1980-х та 1990-х років. Відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 15 березня 2024 року територія садиби включена до Державного реєстру пам'яток за категорією пам'ятка архітектури місцевого значення.

А вже 13 лютого 2025 року на Консультативній раді при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА було розглянуто та підтримано проєкт реставрації з реконструкцією історичної садиби. Зокрема, передбачено лише часткове збереження фасадних будівель комплексу та знос до фундаменту дворових споруд садиби.

На їх місці передбачено спорудження нових офісних приміщень, що є грубим порушенням вимог пам'яткоохоронного законодавства. Згідно з законом пам'ятки заборонено зносити, перебудовувати або іншим чином змінювати. На пам'ятках дозволено проводити лише реставрацію. Крім того, розглянутий проєкт передбачає заміну внутрішніх стін та міжповерхових перекритів пам'ятки, що неодмінно призведе до знищення історичних інтер'єрів.

Автор петиції закликає Департамент охорони культурної спадщини КМДА не погоджувати вказаний проєкт реконструкції садиби Карла-Людвіга Ніцке, а натомість розробити новий проєкт виключно реставрації вказаної садиби-пам'ятки зі збереження всієї історичної забудови та внутрішніх унікальних інтер'єрів будівлі, шляхом її дбайливої реставрації. А розроблений проєкт рестарації представити до громадського обговорення у строки визначені чинним законодавством.

Раніше ми писали, що у вересні 2023 року Департамент аналогічним чином надав можливість знести частину памʼятки історії – Будівлі Київського повітового земства, 1913 року. Тоді компанії "НЕСТ" погодили проєкт реставрації фасаду зі зносом її дворового обʼєму. Надалі проєкт став предметом численних судових спорів, а офісний центр так і не було збудовано.

Фото: Дмитро Перов