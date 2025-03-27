Загальний виторг сягнув більше 2 млрд гривень: які книгарні були найприбутковішими у 2024 році

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Валерія Гуржий
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Forbes назвав 9 найприбутковіших українських книгарень 2024 року – серед них мережа "Книгарня Є", Yakaboo, "Буква", "Книголенд" "Сенс" та інші.

Минулого року книгарні збільшили сукупний виторг на 65%, досягнувши суми у 2,2 млрд грн. Майже половину цієї суми згенерувала мережа "Книгарня Є", яка за останні п’ять років уп’ятеро наростила чистий дохід, сягнувши 1,04 млрд гривень. Станом на березень 2025 року мережа налічує 88 магазинів, а останні 8 книгарень загалом мають приблизно 90 офлайн-крамниць.

Друге місце за доходом у 2024 році посів онлайн-магазин Yakaboo із виторгом 586,1 млн гривень. При цьому інші 7 мереж "Буква", "Книголенд", "Сенс", Readeat, book.ua, "Сяйво" й "Будинок книги" разом заробили близько 580 млн гривень.

Як розповідає засновник Readeat Дмитро Феліксов, за рік онлайн-продажі мережі зросли у 14 разів, тож й інвестує книгарня більше у розбудову інтернет-продажів.

Ставку на онлайн продажі робить й директор "Книголенду" Ігор Зарудко. Він розповідає, що у 2024 році частка інтернет-продажів зросла до 25%, а цього року компанія планує збільшити її до 35%.

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Опубліковано: 27 березня 2025
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