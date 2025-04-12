В Ужгороді відкрився перший McDonalds
McDonald’s відкрив перший заклад в Ужгороді. Він працює за адресою: проспект Свободи, 12. Цей заклад також став першим на Закарпатті.
McDonald’s в Ужгороді працює цілодобово, адже в регіоні немає комендантської години. Це єдиний заклад в Україні з таким режимом.
Ми також писали, що невдовзі McDonald's відкриє перший ресторан в Ірпені.
Фото: McDonald’s
Опубліковано: 12 квітня 2025
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