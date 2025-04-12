В Ужгороді відкрився перший McDonalds

McDonald’s відкрив перший заклад в Ужгороді. Він працює за адресою: проспект Свободи, 12. Цей заклад також став першим на Закарпатті.

McDonald’s в Ужгороді працює цілодобово, адже в регіоні немає комендантської години. Це єдиний заклад в Україні з таким режимом.

Ми також писали, що невдовзі McDonald's відкриє перший ресторан в Ірпені.

Фото: McDonald’s