В Ужгороді відкрився перший McDonalds

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Анна Григораш
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McDonald’s відкрив перший заклад в Ужгороді. Він працює за адресою: проспект Свободи, 12. Цей заклад також став першим на Закарпатті.

McDonald’s в Ужгороді працює цілодобово, адже в регіоні немає комендантської години. Це єдиний заклад в Україні з таким режимом.

Ми також писали, що невдовзі McDonald's відкриє перший ресторан в Ірпені.

Фото: McDonald’s

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Опубліковано: 12 квітня 2025
McDonald's
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