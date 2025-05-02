Lviv Croissants відкрилися у Сеулі: це їх перша пекарня в Азії

78
Валерія Гуржий
share share

Українська мережа пекарень Lviv Croissants відкрила свій перший заклад в Азії, а саме у діловому центрі Сеула, що у Південній Кореї.

Про це пише Forbes.

Заклад розташовується у новозбудованому ТЦ, має площу 115 м2 та розрахований на 32 посадкові місця. Корейські франчайзі інвестували у нього приблизно 250 тисяч доларів, а загальні вкладення складають близько пів мільйона доларів.

Корея стала першою країною, де круасани для закладу вироблятимуть локальні підрядники. Європейські заклади отримують заморожені круасани власного виробництва зі Львова. Однак доставку в Корею не розглядали через дорогу логістику й обмежений термін придатності продуктів.

Спершу у команді хотіли розробити лінійку круасанів із корейським акцентом, але згодом від цієї ідеї відмовилися. Адже автентичні смаки є всюди, а от італійський круасан є чимось незвичним та свіжим. Тож, у меню будуть солодкі й кислі круасани, а також зі смаком умамі, а ще буде 20 нових позицій напоїв, зокрема жасминове лате та персиковий улун.

Згодом компанія планує відкрити нові точки у Німеччині, Австралії, Казахстані, Грузії, Єгипті й інших країнах.

До цього Lviv Croissants вийшли на ринки Польщі, Словаччини, Чехії, Франції та США.

А ви любите круасани?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 травня 2025
share share
В Україні запустили мапу локацій для відновлення ветеранів та ветеранок: що там є В Україні запустили мапу локацій для відновлення ветеранів та ветеранок: що там є Український бренд прикрас Grains de Verre відкрив попап у Нью-Йорку Український бренд прикрас Grains de Verre відкрив попап у Нью-Йорку У Києві з’явилася інтерактивна мапа майданчиків для вигулу собак У Києві з’явилася інтерактивна мапа майданчиків для вигулу собак Американська художниця Барбара Крюгер перетворила потяг "Укрзалізниці" на артоб'єкт Американська художниця Барбара Крюгер перетворила потяг "Укрзалізниці" на артоб'єкт
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.