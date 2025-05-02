Lviv Croissants відкрилися у Сеулі: це їх перша пекарня в Азії

Українська мережа пекарень Lviv Croissants відкрила свій перший заклад в Азії, а саме у діловому центрі Сеула, що у Південній Кореї.

Про це пише Forbes.

Заклад розташовується у новозбудованому ТЦ, має площу 115 м2 та розрахований на 32 посадкові місця. Корейські франчайзі інвестували у нього приблизно 250 тисяч доларів, а загальні вкладення складають близько пів мільйона доларів.

Корея стала першою країною, де круасани для закладу вироблятимуть локальні підрядники. Європейські заклади отримують заморожені круасани власного виробництва зі Львова. Однак доставку в Корею не розглядали через дорогу логістику й обмежений термін придатності продуктів.

Спершу у команді хотіли розробити лінійку круасанів із корейським акцентом, але згодом від цієї ідеї відмовилися. Адже автентичні смаки є всюди, а от італійський круасан є чимось незвичним та свіжим. Тож, у меню будуть солодкі й кислі круасани, а також зі смаком умамі, а ще буде 20 нових позицій напоїв, зокрема жасминове лате та персиковий улун.

Згодом компанія планує відкрити нові точки у Німеччині, Австралії, Казахстані, Грузії, Єгипті й інших країнах.

До цього Lviv Croissants вийшли на ринки Польщі, Словаччини, Чехії, Франції та США.