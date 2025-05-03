USB-розетки і міні-перегородки для приватності: Дивіться, як виглядають нові плацкартні вагони Укрзалізниці

215
Анна Григораш
share share

Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України. Їх виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі.

6 нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен поповнять склад поїзда Львів – Харків, Краматорськ, повідомили в УЗ.

Що змінилося у нових вагонах

У нових вагонах подбали про приватність пасажирів, оформили інтерєри у світлих тонах, а також додали зручності для дітей.

Ось повний список нововведень:

  • Розширили місце для ручної поклажі під нижньою полицею (між вікном і вкороченим рундуком). Тепер туди вміщається військовий рюкзак або туристична валіза.
  • На верхній полиці з'явилися розкладні індивідуальні столики, а також обладнали місце для сидіння за рахунок спеціального вирізу для ніг.
  • З'явилися міні-перегородки, що забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів.
  • Біля кожного місця (навіть на бокових місцях) є розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники.
  • Обладнали вагони кондиціонерами, вакуумними туалетами
  • У кожному вагоні з'явилися манежі для дітей та сповивальні столики.
  • Усі полички отримали м'які бокові спинки
  • Конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю
  • Інтер'єр вагонів став світлішим за рахунок нової обивки, а також покращеного керованого освітлення салону.
  • З'явилася навігація для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком.

Це зроблено спеціально для тих пасажирів, хто втратив зір відносно нещодавно та ще не мав змоги вивчити шрифт Брайля.

У 2025 році Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 59 вагонів, з яких 37 будуть саме плацкартними.

Раніше ми писали, що американська художниця Барбара Крюгер створила свою нову роботу на стінах потяга Інтерсіті. Вона присвячена українцям, які щодня продовжують невпинний рух.

Фото: Укрзалізниця

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 травня 2025
Укрзалізниця
share share
Найкращі ноутбуки для роботи та навчання у 2025 році Найкращі ноутбуки для роботи та навчання у 2025 році 6 рецептів травня: що готувати з сезонних продуктів 6 рецептів травня: що готувати з сезонних продуктів На Жилянській відкрилася pet-friendly кав'ярня-книгарня На Жилянській відкрилася pet-friendly кав'ярня-книгарня Книгу Railways in Ukraine з унікальними фото залізниці та потягів випустив Ukraїner Книгу Railways in Ukraine з унікальними фото залізниці та потягів випустив Ukraїner
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.