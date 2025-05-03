USB-розетки і міні-перегородки для приватності: Дивіться, як виглядають нові плацкартні вагони Укрзалізниці

Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України. Їх виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі.

6 нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен поповнять склад поїзда Львів – Харків, Краматорськ, повідомили в УЗ.

Що змінилося у нових вагонах

У нових вагонах подбали про приватність пасажирів, оформили інтерєри у світлих тонах, а також додали зручності для дітей.

Ось повний список нововведень:

Розширили місце для ручної поклажі під нижньою полицею (між вікном і вкороченим рундуком). Тепер туди вміщається військовий рюкзак або туристична валіза.

На верхній полиці з'явилися розкладні індивідуальні столики, а також обладнали місце для сидіння за рахунок спеціального вирізу для ніг.

З'явилися міні-перегородки, що забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів.

Біля кожного місця (навіть на бокових місцях) є розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники.

Обладнали вагони кондиціонерами, вакуумними туалетами

У кожному вагоні з'явилися манежі для дітей та сповивальні столики.

Усі полички отримали м'які бокові спинки

Конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю

Інтер'єр вагонів став світлішим за рахунок нової обивки, а також покращеного керованого освітлення салону.

З'явилася навігація для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком.

Це зроблено спеціально для тих пасажирів, хто втратив зір відносно нещодавно та ще не мав змоги вивчити шрифт Брайля.

У 2025 році Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 59 вагонів, з яких 37 будуть саме плацкартними.

Раніше ми писали, що американська художниця Барбара Крюгер створила свою нову роботу на стінах потяга Інтерсіті. Вона присвячена українцям, які щодня продовжують невпинний рух.