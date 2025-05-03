USB-розетки і міні-перегородки для приватності: Дивіться, як виглядають нові плацкартні вагони Укрзалізниці
Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України. Їх виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі.
6 нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен поповнять склад поїзда Львів – Харків, Краматорськ, повідомили в УЗ.
Що змінилося у нових вагонах
У нових вагонах подбали про приватність пасажирів, оформили інтерєри у світлих тонах, а також додали зручності для дітей.
Ось повний список нововведень:
- Розширили місце для ручної поклажі під нижньою полицею (між вікном і вкороченим рундуком). Тепер туди вміщається військовий рюкзак або туристична валіза.
- На верхній полиці з'явилися розкладні індивідуальні столики, а також обладнали місце для сидіння за рахунок спеціального вирізу для ніг.
- З'явилися міні-перегородки, що забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів.
- Біля кожного місця (навіть на бокових місцях) є розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники.
- Обладнали вагони кондиціонерами, вакуумними туалетами
- У кожному вагоні з'явилися манежі для дітей та сповивальні столики.
- Усі полички отримали м'які бокові спинки
- Конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю
- Інтер'єр вагонів став світлішим за рахунок нової обивки, а також покращеного керованого освітлення салону.
- З'явилася навігація для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком.
Це зроблено спеціально для тих пасажирів, хто втратив зір відносно нещодавно та ще не мав змоги вивчити шрифт Брайля.
У 2025 році Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 59 вагонів, з яких 37 будуть саме плацкартними.
Раніше ми писали, що американська художниця Барбара Крюгер створила свою нову роботу на стінах потяга Інтерсіті. Вона присвячена українцям, які щодня продовжують невпинний рух.
Фото: Укрзалізниця