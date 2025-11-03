Пограбування Лувру скоїли дрібні злочинці, а не професіонали — слідство

59
Артем Черничко
Зухвале пограбування Лувру, під час якого було викрадено королівські коштовності вартістю €88 мільйонів, скоїли дрібні злочинці, а не представники організованої злочинності. Про це повідомила прокурорка Парижа Лор Беккуо, передає The Guardian.

Крадіжка відбулася два тижні тому: вранці 19 жовтня злодії використали викрадену вантажівку та підйомник, аби дістатися музейного балкону, і втекли за лічені хвилини. Викрадені коштовності досі не знайдені.

Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Наразі чотирьом особам висунуто обвинувачення у зв'язку з пограбуванням. Прокурорка зазначила, що злочинці належать до типу «повсякденної злочинності», а не до «вищих ешелонів організованої злочинності». Усі обвинувачені походять із Сена-Сен-Дені — бідного передмістя на північ від Парижа. Про непрофесіоналізм зловмисників свідчить той факт, що вони «загубили» найціннішу корону імператриці Євгенії під час втечі та залишили на місці злочину інструменти зі слідами ДНК.

Серед затриманих — сімейна пара, 37-річний чоловік та 38-річна жінка, яких вдалося ідентифікувати завдяки виявленню їх ДНК на використаному підйомнику. Хоча вони заперечують свою причетність, їм висунуто обвинувачення. Ще двоє чоловіків, затриманих раніше, частково визнали провину. Усі троє обвинувачених чоловіків були відомі поліції та мали попередні судимості за крадіжки, що підтверджує тезу про їхню приналежність до дрібного криміналу. Прокурорка також не виключила, що принаймні ще один співучасник залишається на волі.

Слідство продовжує вивчати всі можливі напрямки, включаючи спроби продажу вкрадених коштовностей на паралельному ринку для відмивання грошей.

Опубліковано: 03 листопада 2025
