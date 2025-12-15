Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Реставрація «Літаючої тарілки» у Києві: КМДА показала поточний стан пам'ятки

Інспектори Департаменту охорони культурної спадщини міста Києва провели моніторинг реставраційних робіт пам'ятки архітектури на Либідській площі, відомої як «Літаюча тарілка» Флоріана Юр’єва.

Під час інспекції головний архітектор та представники авторського нагляду прозвітували про поточний стан робіт, етапи реалізації проєкту та виклики, які стоять перед реставраторами. Зокрема, йшлося про заміну віконних конструкцій та оновлення внутрішнього простору.

«З огляду на високий суспільний інтерес до долі знакової модерністської споруди сторони домовилися про необхідність публічного представлення реставраційного процесу та його ключових етапів, щоб забезпечити максимальну відкритість і розуміння змін, які відбуваються з пам’яткою», — йдеться у повідомленні.

Проєкт реставрації має назву «Реставрація нежитлової будівлі (літ. В) та нежитлової будівлі (літ. А) Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації».

Функціональне призначення антресолі «Літаючої тарілки» — кінолекційна аудиторія та конференц-зала — відповідає авторському задуму архітектора, додали в ДОКС.

Будівля, створена за проєктом Флоріан Юр’єва, у 2020 році внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкт архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Нагадаємо, на початку грудня в «Літаючій тарілці» демонтували вікна. Згодом було оприлюднено візуалізації проєкту реставрації будівлі «Літаючої тарілки». Проєкт передбачає повну реконструкцію внутрішніх приміщень у стилі «хай-тек», зокрема, планується знищення розписів у глядацькій залі.

Попри петицію на підтримку збереження «Тарілки», відкриті справи та широке медійне обговорення, торік Київрада передала земельну ділянку забудовнику ТРЦ Ocean Mall. Комплекс зводять поруч із інститутом, а частину самої «Тарілки» забудовник отримав право використовувати протягом 20 років — за умови реставрації модерністської пам’ятки.

