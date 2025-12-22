Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

22 грудня 2025
Забудовник історичної садиби в Ромському провулку на Подолі в Києві вивіз із майданчика будівельну техніку, якою руйнували пам’ятку 1902 року. Це сталося у той час, коли суд мав накласти арешт на ділянку, повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Минулого тижня Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою накласти арешт на ділянку в Ромському провулку, 3, щоби припинити протиправні дії та зберегти докази руйнування об’єкта культурної спадщини.

Проте розгляд справи фактично загальмували: засідання, що мало відбутися минулого понеділка, перенесли на п’ятницю. Подільський райсуд так і не ухвалив остаточного рішення за клопотанням прокуратури.

Скориставшись цією паузою, забудовник оперативно вивів з об’єкта будівельну техніку. Як зазначає Перов, ця техніка є «фактично одним з основних доказів у кримінальній справі» щодо самовільного руйнування пам'ятки.

Конфлікт навколо історичної садиби Іосифа Носача 1899 року триває вже понад місяць. За словами активіста, забудовник ТОВ «Дніпро-2002» планує звести тут торговельно-офісний центр, заради чого було знесено флігель на вул. Кирилівській, 13-Д, розібрано будівлю поліцейської дільниці 1902 року, а також пошкоджено археологічний шар «Культурний шар Подолу XII–XVIII ст.» під час риття котловану.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА вже видавав припис про негайне припинення робіт, оскільки бетонні палі та підпірна стіна не відповідали затвердженому проєкту.

Фото: Дмитро Перов
