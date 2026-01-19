Зірки «Дивних див» висміяли серіал у Saturday Night Live

Поки фанати «Дивних див» оговтуються після фіналу, актори серіалу з’явилися у гумористичному скетчі Saturday Night Live. Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо та Кейлеб Маклафлін повернулися до своїх ролей, щоб висміяти ажіотаж навколо шоу.

Фінн Вулфгард став запрошеним гостем і ведучим першого післясвяткового випуску SNL. Разом із колегами по серіалу він розіграв сценку, в якій іронізує над спробами Netflix перетворити франшизу на «власні "Зоряні війни"». За сюжетом скетчу, трійця вирушає до Ісландії, де Майк сподівається знайти Одинадцяту після перемоги над Векною.

У відео висміяли нескінченні плани на «сиквели, приквели, реквели та спінофи». Серед найкумедніших ідей — альтернативна версія «Сексу і міста» за участю Майка, Лукаса та Дастіна.

На запитання, чому з ними немає Вілла Баєрса, герої жартують, що він «усе ще здійснює камінг-аут перед рештою касту», тож йому знадобиться час, щоб наздогнати друзів.

У вступному монолозі Вулфгард іронічно згадав, що за його пубертатом спостерігали 400 мільйонів глядачів, а свій перший поцілунок він пережив прямо на знімальному майданчику.

Ще одним об'єктом іронії став майбутній серіал про Гаррі Поттера від HBO: Вулфгард зіграв головного героя в скетчі під назвою «Палке чаклунство». Сюжет перетворили на відверту мелодраму, де Гаррі неочікувано закохується у Рона. Творці скетчу пожартували, що так виглядала б адаптація, якби її сценарій спішно переписали під впливом інших провокаційних шоу каналу.