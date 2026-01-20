«Розплата буде жорстокою»: Міккі Рурк обіцяє помсту шахраям, які зібрали $100 тисяч від його імені

Голлівудський актор Міккі Рурк опинився в центрі скандалу через шахрайську кампанію на платформі GoFundMe. Невідомі відкрили збір коштів нібито на порятунок актора від виселення, і це викликало в зірки лють. Про це пише The Guardian.

Збір запустили 4 січня з метою зібрати $60 тисяч. Організатори стверджували, що номінант на «Оскар» перебуває у скрутному фінансовому становищі та не може оплатити оренду свого житла в Лос-Анджелесі. До моменту замороження рахунку благодійники, вірячи, що допомагають актору, встигли перерахувати понад $100 тисяч.

Згодом Міккі Рурк категорично заперечив свою причетність до збору, заявивши, що ніколи не прийняв би «ні цента милостині». У притаманному йому різкому стилі він написав в Instagram, що «краще б вистрелив собі в зад, ніж погодився б на ці гроші».

«Це підла, жорстока й довбана брехня — виманювати гроші, використовуючи моє ім'я. Це так з біса соромно!» — емоційно висловився актор у соцмережах.

Рурк наголосив, що ситуація завдала йому величезних репутаційних збитків, оскільки старі друзі почали дзвонити йому з пропозиціями грошей та прихистку. Він офіційно назвав краудфандинг «шахрайством» і пообіцяв, що винні за це заплатять.

«Для особи, яка зробила це зі мною, будуть серйозні наслідки. Кожен, хто мене знає, розуміє: розплата буде жорстокою!» — резюмував Рурк.

Адвокати актора намагаються повернути гроші ошуканим донорам. Проте станом на сьогодні вдалося відшкодувати лише 10% зібраної суми.