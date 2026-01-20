Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Розплата буде жорстокою»: Міккі Рурк обіцяє помсту шахраям, які зібрали $100 тисяч від його імені

Артем Черничко 20 січня 2026
1048

Голлівудський актор Міккі Рурк опинився в центрі скандалу через шахрайську кампанію на платформі GoFundMe. Невідомі відкрили збір коштів нібито на порятунок актора від виселення, і це викликало в зірки лють. Про це пише The Guardian.

Збір запустили 4 січня з метою зібрати $60 тисяч. Організатори стверджували, що номінант на «Оскар» перебуває у скрутному фінансовому становищі та не може оплатити оренду свого житла в Лос-Анджелесі. До моменту замороження рахунку благодійники, вірячи, що допомагають актору, встигли перерахувати понад $100 тисяч.

Згодом Міккі Рурк категорично заперечив свою причетність до збору, заявивши, що ніколи не прийняв би «ні цента милостині». У притаманному йому різкому стилі він написав в Instagram, що «краще б вистрелив собі в зад, ніж погодився б на ці гроші».

«Це підла, жорстока й довбана брехня — виманювати гроші, використовуючи моє ім'я. Це так з біса соромно!» — емоційно висловився актор у соцмережах.

Рурк наголосив, що ситуація завдала йому величезних репутаційних збитків, оскільки старі друзі почали дзвонити йому з пропозиціями грошей та прихистку. Він офіційно назвав краудфандинг «шахрайством» і пообіцяв, що винні за це заплатять.

«Для особи, яка зробила це зі мною, будуть серйозні наслідки. Кожен, хто мене знає, розуміє: розплата буде жорстокою!» — резюмував Рурк.

Адвокати актора намагаються повернути гроші ошуканим донорам. Проте станом на сьогодні вдалося відшкодувати лише 10% зібраної суми.

Мітки
Новини
Читайте також
Творці «Сфери» в Лас-Вегасі збудують таку саму будівлю у Вашингтоні Український гурт YAGODY виступить на одній із найвпливовіших радіостанцій у світі АТБ оновлює правила поводження з тваринами після скандалу в Дніпрі Лувр закрився вже втретє за місяць — музею це коштуватиме щонайменше €1 мільйон
«28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.