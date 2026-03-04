Київський суд скасував арешт колеса огляду на Подолі — у КМДА планують легалізувати об’єкт

Подільський районний суд міста Києва скасував арешт колеса огляду на Подолі та зняв заборону на його експлуатацію, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Арешт було накладено за ініціативи Київської міської прокуратури через незадовільний технічний стан атракціону.

За словами Мондриївського, попри зняття арешту, судові процеси у цій справі ще тривають. Водночас, зазначив чиновник, місто зацікавлене у тому, щоб об’єкт працював у законному полі та був безпечним для відвідувачів.

Нині міські департаменти благоустрою, архітектури та промисловості спільно з керівництвом Подільського району працюють над врегулюванням статусу атракціону.

«Колесо огляду було пілотним проєктом, який підтвердив свою туристичну цінність для Подолу. Тепер наше завдання — легалізувати роботу в сучасних умовах з гарантіями безпеки для киян», — каже заступник голови КМДА.

Нагадаємо, в січні суд наклав арешт на київське колесо огляду. Рішення базувалося на результатах технічної перевірки, яка виявила критичні порушення. Зокрема, металеві опори атракціону стоять на старих дерев’яних брусах. Через їхній незадовільний стан виник високий ризик аварії, що може призвести до травмування або загибелі людей.

Водночас керівникам двох департаментів КМДА тоді оголосили підозри. Слідство встановило, що колесо роками працювало без жодних дозволів. Згодом міська влада повідомила, що колесо закрито, а власник атракціону демонтує його сам.

Колесо огляду встановили в грудні 2017 року для новорічно-різдвяного ярмарку на Подолі. Атракціон обладнаний 30 повністю закритими скляними кабінками та розрахований на одночасне перебування до 180 пасажирів.