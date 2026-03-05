Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Міст Патона не закриватимуть, але обмеження для транспорту зберігаються

Артем Черничко 05 березня 2026
Міст імені Патона в Києві є придатним для подальшої експлуатації. Такого висновку дійшли фахівці під час наради на базі КП «Київавтошляхміст» за участю представників Інституту сталевих конструкцій імені Шимановського, повідомили в КМДА.

Водночас обмеження, запроваджені у 2020 році, продовжують діяти:

  • заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;
  • максимальна маса одиничного транспортного засобу — до 17 тонн;
  • максимальна маса транспортних засобів у колоні — до 10 тонн;
  • зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий — 2 смуги, з лівого на правий — 3.

На крайніх смугах залишаються водоналивні бар’єри: вони закриті для проїзду, щоб зменшити фізичне навантаження на крайні ділянки споруди.

За результатами технічного огляду 2025 року стан мосту дозволяє його використання за умови суворого дотримання цих лімітів. Комунальники запевнили, що постійно моніторять технічний стан об’єкта.

За останні п’ять років на мосту почистили головні балки, зміцнили огорожу та гранітні парапети, відремонтували покриття і деформаційні шви, а також демонтували аварійне оздоблення колони на в’їзді з лівого берега.

Нагадаємо, раніше академік НАН України В’ячеслав Богданов заявив, що міст Патона аварійний і потребує негайного ремонту. Згодом у соцмережах почали поширювати інфографіку нібито з «новими правилами» проїзду мостом. У КМДА спростували цю інформацію, назвавши її фейком.

Фото: Ввласенко / Wikimedia Commons
