«Жодних порушень»: Венеційська бієнале відмовилася забороняти участь Росії

Артем Черничко 19 березня 2026
Організатори Венеційської бієнале підтвердили своє рішення дозволити роботу російського павільйону на цьогорічній виставці. Вони наголосили, що повністю дотримуються всіх санкційних обмежень, запроваджених проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише Artnews.

«Жодних правил не було порушено», — заявили організатори, додавши, що вони надали відповідну документацію Міністерству культури Італії.

У бієнале також зазначили, що виставка має залишатися «місцем діалогу та художньої свободи», а організація відкидає будь-які форми виключення чи цензури у сфері мистецтва. Там підкреслили, що не вони приймають рішення про національну участь — країни самі обирають, чи долучатися до виставки.

Росія не брала участі у Венеційській бієнале з 2022 року. Рішення допустити країну викликало хвилю обурення. Європейська комісія пригрозила санкціями, а міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав організаторів переглянути свою позицію. Крім того, понад 9 тисяч осіб підписали відкритий лист із протестом проти присутності РФ на заході.

Водночас рішення бієнале підтримали окремі італійські політики: зокрема, віцепрем'єр Маттео Сальвіні, відомий своїми проросійськими поглядами, виступив проти «ізоляції культури».

Фото: Закритий російський павільйон на Бієнале 2022 року (Vincenzo Pinto / AFP)
Читайте також
Як звучить колір: у Києві відкрили музичний куб від IQOS У Британії остаточно скасували проєкт тунелю під Стоунгенджем Режисерка оскароносного фільму «Гамнет» оголосила благодійний аукціон для українських зооволонтерів У київському парку на Оболоні облаштують безбар’єрний простір для відпочинку — яким він буде
Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026

