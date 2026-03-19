«Жодних порушень»: Венеційська бієнале відмовилася забороняти участь Росії

Організатори Венеційської бієнале підтвердили своє рішення дозволити роботу російського павільйону на цьогорічній виставці. Вони наголосили, що повністю дотримуються всіх санкційних обмежень, запроваджених проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише Artnews.

«Жодних правил не було порушено», — заявили організатори, додавши, що вони надали відповідну документацію Міністерству культури Італії.

У бієнале також зазначили, що виставка має залишатися «місцем діалогу та художньої свободи», а організація відкидає будь-які форми виключення чи цензури у сфері мистецтва. Там підкреслили, що не вони приймають рішення про національну участь — країни самі обирають, чи долучатися до виставки.

Росія не брала участі у Венеційській бієнале з 2022 року. Рішення допустити країну викликало хвилю обурення. Європейська комісія пригрозила санкціями, а міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав організаторів переглянути свою позицію. Крім того, понад 9 тисяч осіб підписали відкритий лист із протестом проти присутності РФ на заході.

Водночас рішення бієнале підтримали окремі італійські політики: зокрема, віцепрем'єр Маттео Сальвіні, відомий своїми проросійськими поглядами, виступив проти «ізоляції культури».