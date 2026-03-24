Мозаїку «Птах» Горської та Зарецького внесуть до Держреєстру пам'яток

Міністерство культури підготувало проєкт постанови про занесення мозаїчного панно «Птах» у селі Гельмязів на Черкащині до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, пише «Інтерфакс-Україна».

Мозаїка розміщена на фронтоні та колонах їдальні «Супій». Це остання спільна робота дуету художників-шістдесятників Алли Горської та Віктора Зарецького, а також остання мозаїка, яку Горська створила за свого життя.

Найближчим часом проєкт постанови подадуть на погодження до Кабінету міністрів та профільних відомств, серед яких Міністерство фінансів, Мінекономіки, Мінцифри та Український інститут національної пам’яті.

Алла Горська — українська художниця-монументалістка та діячка правозахисного руху. Значна частина її спадщини знищена або залишилася на окупованих в Україні територіях. Зокрема, в Маріуполі було пошкоджено мозаїку «Боривітер», копію якої створили в червні 2025 року.

Наразі «Птах» у Гельмязеві та київська мозаїка «Вітер» залишаються єдиними монументальними роботами Горської на підконтрольній території країни.

Нагадаємо, у грудні 2024 року київська влада підтримала петицію щодо захисту мозаїки «Вітер» у Голосіївському районі, а влітку 2025 року на сайті Кабміну тривав збір підписів за збереження «Птаха» (петиція набрала чверть від необхідної кількості). Водночас у червні 2025 року в Україні створили копію мозаїки «Боривітер».