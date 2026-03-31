Архітектори, які працювали над відновленням музею Шухевича у Львові, вийшли з проєкту

Команда Guess Line Architects, яка перемогла в архітектурному конкурсі на відновлення музею Романа Шухевича у Львові, офіційно заявила про вихід із проєкту. Про це співзасновник бюро Андрій Лесюк повідомив у Facebook.

Початкові візуалізації Guess Line Architects.

У заяві йдеться, що нинішні рішення щодо відбудови суперечать професійним принципам команди та її авторському баченню. Архітектори назвали це непростим рішенням і пояснили, що воно стало наслідком багатьох подій, які унеможливили їхню подальшу участь.

За словами Лесюка, команда працювала над проєктом два роки: проводила дослідження будівлі, проходила робочі групи, наглядову раду та консультативну раду з питань охорони культурної спадщини. Він також заявив, що через політичний тиск проєкт втратив наукового керівника, а це, за його словами, забрало кілька місяців роботи.

Окремо архітектор наголосив, що команда разом із реставраторами працювала над збереженням автентичних елементів будівлі. Зокрема, серед будівельного сміття вдалося відшукати й урятувати сходи, на яких, як зазначено в дописі, Роман Шухевич прийняв останній бій.

Щоб проєкт зрушив із місця, команда, за словами Лесюка, пішла на компроміс із консультативною радою і погодилася змінити конкурсну ідею на користь збереження історичного фасаду. Втім, і після цього, як стверджує архітектор, їхній проєкт не погодили.

Натомість, за його словами, на основі підготовленої командою наукової та проєктно-кошторисної документації був створений інший проєкт, який і затвердили. Саме це рішення Лесюк назвав таким, що суперечить принципам, цінностям і відчуттю справедливості для його команди.

Наприкінці заяви архітектори подякували всім, хто їх підтримував, а також Львівській міській раді за спільно пройдений шлях. Водночас вони наголосили, що вірять: музей має бути відновлений.

У Львівській міськраді заявили, що вихід команди не вплине на подальші роботи. Керуючий справами виконкому Євген Бойко повідомив, що проєкт загалом базується на напрацюваннях команди-переможця конкурсу, а самі архітектори погодилися й надалі надавати консультації щодо відбудови музею.

За словами Бойка, початкова концепція Guess Line Architects передбачала сучасне архітектурне рішення зі збереженням уцілілих елементів — зокрема сходів і криївки, а також художнє осмислення руйнації будівлі. Натомість консультативна рада при департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА наполягла на повному відтворенні зовнішнього та внутрішнього вигляду музею до руйнування.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2024 року музей Романа Шухевича у Білогорщі зазнав руйнувань через російський обстріл. Після цього у Львові провели відкритий архітектурний конкурс на його відновлення, а переможцем стала команда Андрія Лесюка.