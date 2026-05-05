Брітні Спірс визнала провину у нетверезому водінні — співачка уникне в'язниці

Американська попзірка Брітні Спірс визнала провину у справі про водіння під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Завдяки угоді зі слідством співачка зможе уникнути тюремного ув’язнення, пише Variety.

Спірс визнала провину за менш суворим обвинуваченням, відомим як «wet reckless» (необережне водіння з наявністю алкоголю в крові). Це дозволило замінити реальний термін на 12 місяців випробувального терміну. Також зірка зобов’язана відвідати спеціалізовані курси для водіїв, які порушили правила в стані сп’яніння.

Угода стала можливою завдяки кільком факторам: у Брітні не було попередніх подібних правопорушень, рівень алкоголю в її крові був низьким, а сам інцидент обійшовся без аварій чи постраждалих.

Співачку заарештували 4 березня в окрузі Вентура, Каліфорнія. Тоді представник артистки назвав інцидент «прикрим і неприпустимим», додавши, що Брітні готова дотримуватися закону та сподівається на зміни у своєму житті.

Невдовзі після арешту Спірс добровільно звернулася до реабілітаційного центру, який залишила лише за кілька днів до судового засідання.