Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Брітні Спірс визнала провину у нетверезому водінні — співачка уникне в'язниці

Артем Черничко 05 травня 2026
428
Брітні Спірс визнала провину у нетверезому водінні — співачка уникне в'язниці

Американська попзірка Брітні Спірс визнала провину у справі про водіння під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Завдяки угоді зі слідством співачка зможе уникнути тюремного ув’язнення, пише Variety.

Спірс визнала провину за менш суворим обвинуваченням, відомим як «wet reckless» (необережне водіння з наявністю алкоголю в крові). Це дозволило замінити реальний термін на 12 місяців випробувального терміну. Також зірка зобов’язана відвідати спеціалізовані курси для водіїв, які порушили правила в стані сп’яніння.

Угода стала можливою завдяки кільком факторам: у Брітні не було попередніх подібних правопорушень, рівень алкоголю в її крові був низьким, а сам інцидент обійшовся без аварій чи постраждалих.

Співачку заарештували 4 березня в окрузі Вентура, Каліфорнія. Тоді представник артистки назвав інцидент «прикрим і неприпустимим», додавши, що Брітні готова дотримуватися закону та сподівається на зміни у своєму житті.

Невдовзі після арешту Спірс добровільно звернулася до реабілітаційного центру, який залишила лише за кілька днів до судового засідання.

Фото: VALERIE MACON / AFP
Мітки
Новини
Читайте також
Помер Євген Сивокінь — один із творців сучасної української анімації У Києві згорів будинок залізничників — історична споруда кінця ХІХ століття Названі 7 найкрасивіших музеїв світу 2026 року У Стрию випадково розкопали підземний тунель часів Австро-Угорщини
Що дивитися: 10 серіалів травня 05 травня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок травня 05 травня 2026 Пауч-статистика: ZYN у цифрах 04 травня 2026 Помірятися хмарочосами: навіщо Саудівська Аравія зводить кілометрову будівлю і планує спорудити вдвічі більшу? 04 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 35 03 травня 2026 Цвітна капуста: як овоч без амбіцій став головною стравою 01 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.