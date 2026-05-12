«На бієнале переміг Путін»: міністр культури Італії прокоментував участь Росії у Венеційській бієнале

Міністр культури Італії Алессандро Джулі заявив, що головним «переможцем» цьогорічної Венеційської бієнале став Владімір Путін, пише ARTNews.

Міністр раніше неодноразово виступав проти участі Росії у виставці: «Немає жодних сумнівів. На бієнале переміг Путін», — сказав Джулі в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами Джулі, російський павільйон навряд чи став простором для критики режиму. Він також заявив, що митці з демократичних країн мають право відкрито висловлювати незгоду з владою, яка веде війну чи порушує міжнародне право.

Повернення Росії на бієнале викликало хвилю протестів серед художників, активістів і політиків. Частина учасників вимагала виключити країну з програми. Через скандал Євросоюз навіть погрожував заморозити грант для бієнале на €2 мільйони.

Втім, організатори виставки відмовилися усунути російський павільйон від участі. Вони пояснили це тим, що Росія офіційно визнається державою в Італії, а власники постійних павільйонів у садах Джардіні мають право брати участь у програмі після формального повідомлення організаторів.

Під час відкриття виставки біля російського павільйону відбулися акції протесту за участі Pussy Riot та FEMEN.

Також напередодні відкриття журі бієнале заявило, що не розглядатиме для нагород країни, чиї політичні лідери обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності або воєнних злочинах. Це рішення стосувалося насамперед Росії та Ізраїлю.

Однак менш ніж за тиждень усі п’ятеро членів журі несподівано подали у відставку без пояснення причин. Після цього організатори відмовилися від традиційних «Золотих левів» і змінили систему нагородження.

У своєму інтерв’ю Джулі також розкритикував президента бієнале П'єтранджело Буттафуоко, заявивши, що той «зробив послугу державі, яка веде війну».